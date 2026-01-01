B+W (44837) F-Pro S03 MRC 49 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

images
B+W
Артикул: DAN-0512

B+W F-Pro S03 MRC 49 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 49.

Описание

