B+W (44837) F-Pro S03 MRC 49 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Арт. NVF-6395

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.