B+W (44837) F-Pro S03 MRC 49 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro S03 MRC 49 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 49.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Фолиевый фильтр Orange 105 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 41,3%, поглощение 0,38%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Работай с цветом без бликов
Wansen