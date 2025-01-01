images
Raylab RPF-BR1317-W отражатель для накамерной вспышки 13x17 см

Raylab
Артикул: FTR-897

Raylab RPF-BR1317-W – удобный и компактный отражатель. Предназначен для работы с накамерной вспышкой. Помогает избавиться от резких теней на изображении и получить мягкое, рассеянное освещение. Подходит для портретной съемки, а также для репортажей, типа свадебной фотографии или детских утренников, с успехом применяется при съемке натюрмортов и предметной фотографии для электронных каталогов и витрин интернет-магазинов. Конструкция отражателя простая и надежная. Цвет – белый. Размеры, см – 13х17.

Описание

