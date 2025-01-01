Yongnuo YN-560TX радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Canon

Описание

Отличительной чертой контроллера является возможность дистанционного управления вспышками YN-560 III через встроенный радио-приемник. Вы можете запускать неограниченное количество вспышек, разбив их на шесть групп (A, B, C, D, E, F).

Версия Yongnuo YN560-TX/C означает, что контроллер, установленный на камеры Canon, может выводить вспышки из режима сна по полунажатию кнопки пуска. На камерах других производителей со стандартными башмаками, передатчик YN560-TX/C так же работает с полным функционалом, но из режима сна они выходят после полного нажатия кнопки пуска.

Еще одной полезной функцией YN560-TX является возможность работать как приемное устройство дистанционного пуска камеры совместно с передатчиками Yongnuo RF-603/RF-603 II. Все что вам нужно подключить установленный в горячем башмаке YN560-TX соответствующим кабелем к разъему ДУ камеры и запускать камеры и вспышки дистанционно при помощи передатчика RF-603/RF-603 II в руке.

Особенности: