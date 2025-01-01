images
Yongnuo YN-560TX радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Canon
YongNuo
Артикул: NVF-6914

Yongnuo YN-560TX – контроллер дающий возможность дистанционно управлять вспышкой YN-560III для Canon. Он позволяет менять параметры светового импульса мануальных вспышек прямо с камеры.

Описание

Отличительной чертой контроллера является возможность дистанционного управления вспышками YN-560 III через встроенный радио-приемник. Вы можете запускать неограниченное количество вспышек, разбив их на шесть групп (A, B, C, D, E, F).

Версия Yongnuo YN560-TX/C означает, что контроллер, установленный на камеры Canon, может выводить вспышки из режима сна по полунажатию кнопки пуска. На камерах других производителей со стандартными башмаками, передатчик YN560-TX/C так же работает с полным функционалом, но из режима сна они выходят после полного нажатия кнопки пуска.

Еще одной полезной функцией YN560-TX является возможность работать как приемное устройство дистанционного пуска камеры совместно с передатчиками Yongnuo RF-603/RF-603 II. Все что вам нужно подключить установленный в горячем башмаке YN560-TX соответствующим кабелем к разъему ДУ камеры и запускать камеры и вспышки дистанционно при помощи передатчика RF-603/RF-603 II в руке.

Особенности:

  • Число групп – 6 (А, В, С, D, E, F)
  • Дистанционный контроль мощности вспышек Yongnuo YN-560 III
  • Дистанционный контроль зума вспышек Yongnuo YN-560 III
  • Дистанционная установка стробоскопа вспышек Yongnuo YN-560 III
  • Большой LCD экран
  • Понятные и быстрые настройки
  • 16 каналов
  • Частота синхронизации 2,4 ГГц
  • Дистанция до 100 м
  • Питание от двух батарей AA
  • Полная совместимость с Yongnuo RF-602/RF-603/RF-603II
  • Поддерживает дистанционный спуск камеры от синхронизаторов RF-603 /RF-603 II через соответствующий кабель

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
