Yongnuo YN-560TX радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Canon

Отличительной чертой контроллера является возможность дистанционного управления вспышками YN-560 III через встроенный радио-приемник. Вы можете запускать неограниченное количество вспышек, разбив их на шесть групп (A, B, C, D, E, F).
Версия Yongnuo YN560-TX/C означает, что контроллер, установленный на камеры Canon, может выводить вспышки из режима сна по полунажатию кнопки пуска. На камерах других производителей со стандартными башмаками, передатчик YN560-TX/C так же работает с полным функционалом, но из режима сна они выходят после полного нажатия кнопки пуска.
Еще одной полезной функцией YN560-TX является возможность работать как приемное устройство дистанционного пуска камеры совместно с передатчиками Yongnuo RF-603/RF-603 II. Все что вам нужно подключить установленный в горячем башмаке YN560-TX соответствующим кабелем к разъему ДУ камеры и запускать камеры и вспышки дистанционно при помощи передатчика RF-603/RF-603 II в руке.
Особенности:
- Число групп – 6 (А, В, С, D, E, F)
- Дистанционный контроль мощности вспышек Yongnuo YN-560 III
- Дистанционный контроль зума вспышек Yongnuo YN-560 III
- Дистанционная установка стробоскопа вспышек Yongnuo YN-560 III
- Большой LCD экран
- Понятные и быстрые настройки
- 16 каналов
- Частота синхронизации 2,4 ГГц
- Дистанция до 100 м
- Питание от двух батарей AA
- Полная совместимость с Yongnuo RF-602/RF-603/RF-603II
- Поддерживает дистанционный спуск камеры от синхронизаторов RF-603 /RF-603 II через соответствующий кабель