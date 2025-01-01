images
Phottix (89015) Strato TTL радиосинхронизатор для вспышки Canon
Phottix
Артикул: NVF-734

Phottix Strato TTL – радиосинхронизатор работы удаленных вспышек TTL с возможностью EV коррекции  (±3 стопа по 1/3 шага). Благодаря ЖК-экрану и кнопкам быстрых настроек, любые изменения параметров производятся легко и быстро. Функции высокоскоростной синхронизации и синхронизации по задней шторке поддерживаются данным комплектом, состоящего из четырехканального 2,4 ГГц передатчика и приемника.  Максимальная скорость синхронизации достигает 1/8000 с.

Описание

Функции вспышки в меню камеры также поддерживаются радиосинхронизатором Strato TTL.  Изменения установок режима вспышки, подсвети AF, фиксации экспозиции, компенсации экспозиции, зума головки вспышки, режима замера и изменения каналов могут быть произведены при необходимости в меню камеры. Радиосинхронизатор работы вспышек Strato TTL является частью постоянно растущей экосистемы Phottix, и совместим с серией радиосинхронизаторов Phottix Strato I и Strato II Multi, а также с Phottix Atlas II.  Strato II оснащён разъёмом USB для обновления программного обеспечения, что позволит использовать радиосинхронизатор вместе с новыми моделями фотоаппаратов и вспышек.  Strato TTL также поддерживает режим оптимизации работы устройства с камерой Canon 1Dx. Приемник легко крепится на осветительной стойке, либо ином штативе при помощи металлического крепления горячей стопки с фиксатором, и проушиной с резьбой ¼ x20.  Передатчик и приемник Starto TTL используют элементы питания типа АА – так же как и системные вспышки.

Характеристики:

  • мощность трансмиссии сигнала≤10dBm
  • радиус действия – 100+ м
  • частота – 2,4 GHz
  • количество каналов – 4
  • входящее напряжение – 2,2 В – 3,2 В
  • напряжение разъема горячего башмака – передатчик 6 В; приемник ≤300 В
  • элементы питания – 2xAA щелочные батареи либо аккумулятора (передатчик и приемник); 5V DC – адаптер для приемника (источник внешнего питания)
  • максимальная скорость синхронизации – 1/8000 с
  • выход – горячий башмак, разъем 3,.5мм (приемник)
  • вход – разъем USB (передатчик и приемник)
  • крепление – 1/4", холодный башмак (приемник)
  • вес – передатчик 74 г; приемник 72 г (без батарей)
  • размеры корпуса (ДхШхВ, мм) – передатчик 92,5х47,8х45,5; приемник 93,3х46,7х45,4
  • антенна – встроенная
  • рабочая температура – 0С～+50С

Допустимая влажность: 35﹪～95﹪RH

SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2355
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 64GB 533х (SDSDUNC-064G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

4 050 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
