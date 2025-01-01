Phottix (89015) Strato TTL радиосинхронизатор для вспышки Canon

Описание

Функции вспышки в меню камеры также поддерживаются радиосинхронизатором Strato TTL. Изменения установок режима вспышки, подсвети AF, фиксации экспозиции, компенсации экспозиции, зума головки вспышки, режима замера и изменения каналов могут быть произведены при необходимости в меню камеры. Радиосинхронизатор работы вспышек Strato TTL является частью постоянно растущей экосистемы Phottix, и совместим с серией радиосинхронизаторов Phottix Strato I и Strato II Multi, а также с Phottix Atlas II. Strato II оснащён разъёмом USB для обновления программного обеспечения, что позволит использовать радиосинхронизатор вместе с новыми моделями фотоаппаратов и вспышек. Strato TTL также поддерживает режим оптимизации работы устройства с камерой Canon 1Dx. Приемник легко крепится на осветительной стойке, либо ином штативе при помощи металлического крепления горячей стопки с фиксатором, и проушиной с резьбой ¼ x20. Передатчик и приемник Starto TTL используют элементы питания типа АА – так же как и системные вспышки.

Характеристики:

мощность трансмиссии сигнала≤10dBm

радиус действия – 100+ м

частота – 2,4 GHz

количество каналов – 4

входящее напряжение – 2,2 В – 3,2 В

напряжение разъема горячего башмака – передатчик 6 В; приемник ≤300 В

элементы питания – 2xAA щелочные батареи либо аккумулятора (передатчик и приемник); 5V DC – адаптер для приемника (источник внешнего питания)

максимальная скорость синхронизации – 1/8000 с

выход – горячий башмак, разъем 3,.5мм (приемник)

вход – разъем USB (передатчик и приемник)

крепление – 1/4", холодный башмак (приемник)

вес – передатчик 74 г; приемник 72 г (без батарей)

размеры корпуса (ДхШхВ, мм) – передатчик 92,5х47,8х45,5; приемник 93,3х46,7х45,4

антенна – встроенная

рабочая температура – 0С～+50С

Допустимая влажность: 35﹪～95﹪RH