Falcon Eyes SRH-CA отражатель с сотовой насадкой для накамерной вспышки

Описание

Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180x150 мм. Рефлектор применяется, как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света).

Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка – металл. В комплект входит также складной колпачок-рассеиватель .

Характеристики: