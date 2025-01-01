Falcon Eyes SRH-CA отражатель с сотовой насадкой для накамерной вспышки

Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Falcon Eyes SRH-CA – рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде.
Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180x150 мм. Рефлектор применяется, как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света).
Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка – металл. В комплект входит также складной
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель системы MN с магнитным креплением.
Силиконовый легкий направленный рассеиватель для накамерной фотовспышки применяется в портретной и интерьерной съемке. Устанавливается на вспышку с помощью Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). Поставляется с чехлом для хранения.
