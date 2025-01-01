images
Falcon Eyes SRH-CA отражатель с сотовой насадкой для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Falcon Eyes SRH-CA – рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде.

Описание

Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180x150 мм. Рефлектор применяется, как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света).

Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка – металл. В комплект входит также складной колпачок-рассеиватель.

Характеристики:

  • рабочий размер сотовой насадки, см – 19x13
  • габаритные размеры сотовой насадки, см – 18x15x17

Комплектация

  • Рефлектор – 1 шт.
  • Сотовая насадка – 1 шт.
  • Текстильная застежка-липучка – 1 шт.
  • Колпачок-рассеиватель – 1 шт.
  • Резиновое крепежное кольцо – 1 шт.

