GreenBean LuxMan 128 LED накамерный светодиодный осветитель

Описание

В качестве источника света применены новые светодиоды с индексом цветопередачи CRI >90, которые позволяют передать точные цвета снимаемого объекта, а световой поток достигает 900 лм. Цветовая температура осветителей 5500 К (3200 К с фильтром). Аккумулятор обеспечивает 2-3 часа непрерывной работы, а для более продолжительных съемок осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью адаптера (9 В 2,5 А). На задней панели устройства находится диммер, который позволяет плавно регулировать яркость в пределах 10-100%. Прочный алюминиевый корпус с порошковым покрытием защитит осветитель от ударов при транспортировке. Благодаря крепежному адаптеру с шаровым основанием, установленный на камере осветитель можно наклонить или повернуть в нужном направлении.

Характеристики: