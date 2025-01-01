images
GreenBean LuxMan 128 LED накамерный светодиодный осветитель
GreenBean
Артикул: NVF-6438

GreenBean LuxMan 128 LED – накамерный светодиодный осветитель, имеет широкоформатные пропорции корпуса (124х70 мм), обеспечивая тем самым равномерное освещение при видеосъемке без падения яркости по краям кадра. 

Описание

В качестве источника света применены новые светодиоды с индексом цветопередачи CRI >90, которые позволяют передать точные цвета снимаемого объекта, а световой поток достигает 900 лм. Цветовая температура осветителей 5500 К (3200 К с фильтром). Аккумулятор обеспечивает 2-3 часа непрерывной работы, а для более продолжительных съемок осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью адаптера (9 В 2,5 А). На задней панели устройства находится диммер, который позволяет плавно регулировать яркость в пределах 10-100%. Прочный алюминиевый корпус с порошковым покрытием защитит осветитель от ударов при транспортировке. Благодаря крепежному адаптеру с шаровым основанием, установленный на камере осветитель можно наклонить или повернуть в нужном направлении.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 128
  • мощность, Вт – 8
  • диаметр светодиода, мм – 5
  • регулировка мощности – 10-100%, плавная
  • цветовая температура – 5500к (3200к с фильтром)
  • световой поток , Лм – 900
  • индекс цветопередачи, cri – >90
  • угол освещения, град. – 90
  • ресурс светодиодов, ч – ≈50000 ч
  • аккумулятор типа – sony np-f 2100 мач/7,2в, литий-ионный
  • питание от сети – 220в/50 гц
  • материал корпуса – алюминиевый сплав
  • габаритные размеры, мм – 70х124х47
  • масса (без аккумулятора), г – 181

Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Арт. DAN-8040
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.

Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. 

