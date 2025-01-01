images
GreenBean LED BOX 209 накамерный светодиодный осветитель

Артикул: NVF-2129

GreenBean LED BOX 209 – накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 209 ярких светодиодов, 1005 Лк/1 м, имеется плавная регулировка яркости 10–100%, снабжен аккумулятором в комплекте. При необходимости есть возможность объединения приборов в группу.

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 209 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.

Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 209 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Емкости аккумулятора хватит примерно на 130 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 209
  • освещенность – 3782 Лк/50 см, 1005 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. – 60
  • цветовая температура – 5600 К или 3200 К(с фильтром)
  • продолжительность автономной работы, мин. – ~130
  • мощность, Вт – 12,54
  • рабочее напряжение, В – 7,4–14,8; постоянный ток
  • тип батареи – перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 2200 мАч, 7,4 В
  • время перезарядки батареи, ч ~4-5
  • размер корпуса, мм – 158х105х48
  • вес, г – 230 (без аккумуляторов)

Комплектация

  • Осветитель GreenBean LED BOX 209.
  • Аккумулятор емкостью 2200 мАч.
  • Зарядное устройство.
  • Сетевой адаптер питания.
  • Кронштейн с шаровой головой и посадочными разъемами типа «башмак» и 1/4".
  • Фильтр, понижающий цветовую температуру (3200К), матовый рассеивающий фильтр.
  • Сумка-чехол с ручкой и жесткими стенками. 


