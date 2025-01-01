Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean LED BOX 209 – накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 209 ярких светодиодов, 1005 Лк/1 м, имеется плавная регулировка яркости 10–100%, снабжен аккумулятором в комплекте. При необходимости есть возможность объединения приборов в группу.
Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 209 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.
Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 209 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.
Емкости аккумулятора хватит примерно на 130 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.
Поворотный стол Fotokvant SNA350-60 для 3D-съемки.
Поворотный стол в бюджетном ценовом диапазоне для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 35 см. Максимальная нагрузка - 20 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - полный оборот за 60 сек.
Гибкая штанга Fotokvant FLX-04 с зажимом 35 мм для установки планшета.
Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны винтовой зажим, а с другой - держатель планшета. Зажим имеет одну полукруглую губку и с успехом может устанавливается как на плоские поверхности, так и на округлые (трубы, стойки и т.д.). Максимальная толщина поверхности, на которой может быть установлен зажим, - 35 мм. Зажим для планшета минимальный размер - 12 см, максимальный - 20 см. Длина штанги - 50 см. Вес - 0,7 кг.
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED.
Быстрораскладной фотобокс размером 60x60x60 см со светодиодной подсветкой мощностью 40 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.
Стойка-тренога GreenBean GBStand 280 GTA.
Четырехсекционная стойка, рабочая высота 82-280 см. Длина в сложенном виде - 82 см. Максимальная нагрузка до 4 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 1,8 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen