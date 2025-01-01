images
Fujimi FJLED-5009 универсальный накамерный свет для видеосъемки

Fujimi
Артикул: NVF-1801

Fujimi FJLED-5009 – свет для видеосъемки, с которым можно гарантированно повысить качество съемки при недостаточном освещении. Использование данной модели добавляет отснятому материалу цвет и объем.

Описание

Характеристики:

  • рабочее напряжение – 7,2V/1A
  • мощность – 10,52 Вт
  • световой поток – 300 Люкс/м
  • цветовая температура – 3000-6000 K
  • угол освещения – 60 град.
  • средняя продолжительность службы – 30 000 ч
  • универсальный разъем крепления
  • совместимость с различными типами батарей и аккумуляторов

Комплектация

  • Fujimi FJLED-5009.
  • Фильтр.
  • Отсек для батарей.
  • Аккумулятор (NP-F750) – 1 шт.
  • Держатель для батарей.
  • Зарядное устройство.
  • Крепеж.
  • Инструкция.

