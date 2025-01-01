Fujimi FJLED-5009 универсальный накамерный свет для видеосъемки

совместимость с различными типами батарей и аккумуляторов

Временно нет в наличии

Fujimi FJLED-5009 – свет для видеосъемки, с которым можно гарантированно повысить качество съемки при недостаточном освещении. Использование данной модели добавляет отснятому материалу цвет и объем.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter