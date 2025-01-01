images
Fujimi FJ-SMD150 универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки
Fujimi
Артикул: NVF-6575

Fujimi FJ-SMD150 – универсальный легкий и компактный осветитель на SMD диодах для фото-, видеосъемки.

Специальный дизайн расположения 150 высококачественных светодиодов с длительным сроком службы обеспечивает надежную работу и поступление постоянного света. Вес - 0,47 кг.

Прибор имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от встроенного аккумулятора. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Характеристики:

  • количество диодов SMD – 150
  • максимальная мощность, W – 12
  • входное напряжение, В – 3,7
  • максимальная яркость – 1350 люкс / 0,5м 500 люкс/1 м
  • цветовая температура – сменные фильтры 5500k / 3200k
  • внешний usb разъем – dc5v / 2.1a
  • регулируемая яркость – от 7-100%
  • угол освещения, град. – 60
  • индикатор заряда батареи – да
  • встроенный аккумулятор – да

