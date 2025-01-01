Fujimi FJ-SMD150 универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки

Арт. NVF-7970

Fotokvant RFLH-13 – гибкий держатель для вспышки Canon, Nikon, Pentax. Имеет два горячих башмака для вспышек. Крепится к камере болтом с резьбой 1/4". Применяется при макросъемке. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина держателя – 27 см + шаровая голова – 4,5 см. Общая длина – 31,5 см. Максимальная нагрузка на каждый держатель –350 г.