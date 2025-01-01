Fujimi FJ-SMD150 универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки

YongNuo YN-160 III 3200-5500K – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер.
Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 11,5х15х6. Вес, г – 670.
Fujimi FJ-SMD150 – универсальный легкий и компактный осветитель на SMD диодах для фото-, видеосъемки.
Специальный дизайн расположения 150 высококачественных светодиодов с длительным сроком службы обеспечивает надежную работу и поступление постоянного света. Вес - 0,47 кг.
Прибор имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от встроенного аккумулятора. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.
Fotokvant RFLH-13 – гибкий держатель для вспышки Canon, Nikon, Pentax. Имеет два горячих башмака для вспышек. Крепится к камере болтом с резьбой 1/4". Применяется при макросъемке. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина держателя – 27 см + шаровая голова – 4,5 см. Общая длина – 31,5 см. Максимальная нагрузка на каждый держатель –350 г.
