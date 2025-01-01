images
Falcon Eyes LedPRO 308 накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes
Артикул: NVF-7119

Falcon Eyes LedPRO 308 – легкий и компактный светодиодный накамерный осветитель с ЖК-экраном, пультом дистанционного управления и наклонным кронштейном.

Описание

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5600К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Корпус имеет двухколенный кронштейн, который позволяет выдвигать осветитель вперед и регулировать его наклон.

Встроенный ЖК-дисплей показывает уровень заряда батареи, точный текущий уровень яркости света, выбранный канал и группу.

Осветитель комплектуется конверсионным фильтром, понижающим цветовую температуру с 5600К до 3300К, синим фильтром и белым рассеивающим фильтром (диффузором). В комплект входит беспроводной пульт дистанционного управления с экраном, который отображает заряд батареи, текущий канал и группу, а также уровень яркости.

Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.

Прибор запитывается от сетевого источника питания с напряжением 6-12В/3А или аккумулятора типа NP-F.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 308
  • цветовая температура – 5600 К
  • регулировка мощности – плавная от 10 до 100%
  • шторки в комплекте – нет
  • источник питания (в комплект не входит) – аккумулятор NP-F или от сети с помощью сетевого адаптера
  • потребляемая мощность, Вт – 21
  • размеры осветителя, мм – 178х193х42
  • вес, г – 400

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LedPRO 308.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рукоятка.
  • Мини штатив.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Конверсионный фильтр 3300К.
  • Синий фильтр.
  • Руководство по эксплуатации.

   

С этим товаром покупают

Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Арт. NVF-8146
Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.

9 090 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-8861
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
Арт. NVF-8907
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи

GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный головной микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.

-15 %3 590 ₽
3 050 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Арт. NVF-9199
Fotokvant CAP-77х05 крышка с насадками для фигурного боке 5 масок для 77 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-77х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

1 580 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.

Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

270 ₽
В корзину

Видео

QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
