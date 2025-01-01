Falcon Eyes LedPRO 308 накамерный светодиодный осветитель

Светодиоды генерируют мягкий свет без мерцаний с цветовой температурой 5600К. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок. Корпус имеет двухколенный кронштейн, который позволяет выдвигать осветитель вперед и регулировать его наклон.
Встроенный ЖК-дисплей показывает уровень заряда батареи, точный текущий уровень яркости света, выбранный канал и группу.
Осветитель комплектуется конверсионным фильтром, понижающим цветовую температуру с 5600К до 3300К, синим фильтром и белым рассеивающим фильтром (диффузором). В комплект входит беспроводной пульт дистанционного управления с экраном, который отображает заряд батареи, текущий канал и группу, а также уровень яркости.
Мощность регулируется диммером, расположенным на задней панели. Он позволяет изменять интенсивность освещения от 10% до 100%.
Прибор запитывается от сетевого источника питания с напряжением 6-12В/3А или аккумулятора типа NP-F.
Характеристики:
- количество светодиодов – 308
- цветовая температура – 5600 К
- регулировка мощности – плавная от 10 до 100%
- шторки в комплекте – нет
- источник питания (в комплект не входит) – аккумулятор NP-F или от сети с помощью сетевого адаптера
- потребляемая мощность, Вт – 21
- размеры осветителя, мм – 178х193х42
- вес, г – 400