Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony

Описание

Вспышка Metz 52AF-1 оснащена поворотным рефлектором (по горизонтали на 300 град. и по вертикали на 90 град.), который обеспечит оптимальную освещенность в любых условиях съемки. Наличие встроенного диффузора позволит фотографировать даже с близкого расстояния и использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм. Вспышка поддерживает работу в TTL-режиме, может работать ведущей и ведомой, имеет полное ручное управление от 1/1 до 1/128 мощности с шагом 1/3 ступени. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.

Технические характеристики: