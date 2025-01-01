Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
Metz 52AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от известного немецкого производителя. Ведущее число 52 (для ISO 100). Первая в мире модель, оборудованная поворотным сенсорным дисплеем панели управления. Мощность, элегантность и надежность – для любителей и профессиональных фотографов.
Вспышка Metz 52AF-1 оснащена поворотным рефлектором (по горизонтали на 300 град. и по вертикали на 90 град.), который обеспечит оптимальную освещенность в любых условиях съемки. Наличие встроенного диффузора позволит фотографировать даже с близкого расстояния и использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм. Вспышка поддерживает работу в TTL-режиме, может работать ведущей и ведомой, имеет полное ручное управление от 1/1 до 1/128 мощности с шагом 1/3 ступени. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
