Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony

Артикул: OLE-0115

Metz 52AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от известного немецкого производителя. Ведущее число 52 (для ISO 100). Первая в мире модель, оборудованная поворотным сенсорным дисплеем панели управления. Мощность, элегантность и надежность – для любителей и профессиональных фотографов.

Описание

Вспышка Metz 52AF-1 оснащена поворотным рефлектором (по горизонтали на 300 град. и по вертикали на 90 град.), который обеспечит оптимальную освещенность в любых условиях съемки. Наличие встроенного диффузора позволит фотографировать даже с близкого расстояния и использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм. Вспышка поддерживает работу в TTL-режиме, может работать ведущей и ведомой, имеет полное ручное управление от 1/1 до 1/128 мощности с шагом 1/3 ступени. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
  • ведущее число –52 (для ISO 100, максимальный)
  • режим TTL – ADI, Auto, Manual
  • угол рассеивания света – 28-105 мм
  • ручная регулировка мощности – 1/1-1/128
  • время перезарядки, сек – 0,1-3,5 с
  • автоматическое отключение – есть
  • FP-синхронизация – есть
  • синхронизация по задней шторке затвора – есть
  • беспроводные каналы связи – 4 канала
  • питание – четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 134x73x90 
  • вес, г – 346
  • цветовая температура, К – 5500

 

Комплектация

  • Поясная сумка – 1 шт.
  • Подставка – 1 шт.

