Metz 36AF-5 вспышка для камер Nikon

Вращение головки вспышки на угол до 90 град. позволяет расширить творческие замыслы, а направив ее на белый потолок, можно получить мягкое заполняющее освещение. Задняя панель оснащена светодиодными индикаторами готовности к работе и уровня экспозиции. Вспышка дает возможность изменять угол освещения для объективов с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм, а наличие в комплекте диффузора позволит использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 18 мм. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей. Вспышка поддерживает режим TTL-управления, при этом возможна ручная корректировка поправки экспозиции.
Технические характеристики:
- тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
- вращение голов – угол поворота вверх 90 град.
- ведущее число – 36 (для ISO 100)
- режим TTL – TTL, E-TTL, E-TTL II
- угол рассеивания света – 28-85 мм
- подсветка автофокуса – есть
- время перезарядки, сек – 0,3-3 с
- питание - четыре батареи типа АА
- размеры, мм – 71х115x95
- вес, г – 205
- цветовая температура, К – 5500