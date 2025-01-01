Metz 36AF-5 вспышка для камер Nikon

images
Metz 36AF-5 – компактная накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Nikon от известного немецкого производителя. Ведущее число 36 (для ISO 100). Небольшие размеры, прекрасные технические характеристики и надежность делают ее незаменимой как для начинающих фотографов, так и для более продвинутых пользователей. 

Описание

Вращение головки вспышки на угол до 90 град. позволяет расширить творческие замыслы, а направив ее на белый потолок, можно получить мягкое заполняющее освещение. Задняя панель оснащена светодиодными индикаторами готовности к работе и уровня экспозиции. Вспышка дает возможность изменять угол освещения для объективов с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм, а наличие в комплекте диффузора позволит использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 18 мм. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей. Вспышка поддерживает режим TTL-управления, при этом возможна ручная корректировка поправки экспозиции.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение голов – угол поворота вверх 90 град.
  • ведущее число – 36 (для ISO 100)
  • режим TTL – TTL, E-TTL, E-TTL II
  • угол рассеивания света – 28-85 мм
  • подсветка автофокуса – есть
  • время перезарядки, сек – 0,3-3 с
  • питание - четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 71х115x95
  • вес, г – 205
  • цветовая температура, К – 5500

Комплектация

  • Широкоугольный диффузор – 1 шт.

   

