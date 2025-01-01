Metz 36AF-5 вспышка для камер Nikon

Описание

Вращение головки вспышки на угол до 90 град. позволяет расширить творческие замыслы, а направив ее на белый потолок, можно получить мягкое заполняющее освещение. Задняя панель оснащена светодиодными индикаторами готовности к работе и уровня экспозиции. Вспышка дает возможность изменять угол освещения для объективов с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм, а наличие в комплекте диффузора позволит использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 18 мм. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей. Вспышка поддерживает режим TTL-управления, при этом возможна ручная корректировка поправки экспозиции.

Технические характеристики: