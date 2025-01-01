images
Canon Speedlite 430 EX III-RT накамерная вспышка для фотокамер системы Canon

Canon Speedlite 430 EX III-RT накамерная вспышка для фотокамер системы Canon

Canon
Артикул: NVF-5788

Canon Speedlite 430 EX III-RT – мощная накамерная вспышка со встроенной системой управления по радиоканалу. Модель создана для профессиональных фотографов. Может работать в режиме ведомой вспышки. Ведущее число 43. 

Описание

Радиоуправление может осуществляться и на большом расстоянии. Встроенная система управления по радиоканалу обеспечивает надежное срабатывание выносной вспышки на расстоянии до 30 м даже при наличии препятствий. Для работы доступно 15 частотных каналов, среди которых можно выбрать канал с лучшим приемом.Экспозамер E-TTL II гарантировано обеспечивает точную экспозицию. Вспышка может работать в широком диапазоне выдержек, так как имеет высокоскоростную синхронизацию. Модель можно использовать в качестве заполняющей вспышки при съемке в экстремальных условиях при ярком солнечном свете. Для создания особых эффектов в освещении возможна синхронизация по второй шторке или активация режима стробоскопической вспышки.

Может использоваться в группе до 15 вспышек одновременно. Прекрасная возможность для фотографии габаритных объектов, съемки интерьеров или портретов. Вспышки могут быть назначены в одну из трех групп (до пяти групп при использовании управления по радиоканалу), которыми можно управлять по отдельности или вместе.

Характеристики:

  • тип вспышки – одноламповая
  • ведущее число – 43 (м, ISO 100)
  • режимы вспышки – E-TTLII, E-TTL
  • время перезарядки, с – 3,2
  • выбор цветовой температуры – есть
  • подсветка АФ – есть
  • размеры, мм – 113х70х98
  • вес, г – 295
  • совместимость – фотокамеры Canon

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Арт. NVF-5058
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

7 900 ₽
В корзину
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2887
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.

690 ₽
В корзину
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера