Canon Speedlite 430 EX III-RT накамерная вспышка для фотокамер системы Canon

Радиоуправление может осуществляться и на большом расстоянии. Встроенная система управления по радиоканалу обеспечивает надежное срабатывание выносной вспышки на расстоянии до 30 м даже при наличии препятствий. Для работы доступно 15 частотных каналов, среди которых можно выбрать канал с лучшим приемом.Экспозамер E-TTL II гарантировано обеспечивает точную экспозицию. Вспышка может работать в широком диапазоне выдержек, так как имеет высокоскоростную синхронизацию. Модель можно использовать в качестве заполняющей вспышки при съемке в экстремальных условиях при ярком солнечном свете. Для создания особых эффектов в освещении возможна синхронизация по второй шторке или активация режима стробоскопической вспышки.
Может использоваться в группе до 15 вспышек одновременно. Прекрасная возможность для фотографии габаритных объектов, съемки интерьеров или портретов. Вспышки могут быть назначены в одну из трех групп (до пяти групп при использовании управления по радиоканалу), которыми можно управлять по отдельности или вместе.
Характеристики:
- тип вспышки – одноламповая
- ведущее число – 43 (м, ISO 100)
- режимы вспышки – E-TTLII, E-TTL
- время перезарядки, с – 3,2
- выбор цветовой температуры – есть
- подсветка АФ – есть
- размеры, мм – 113х70х98
- вес, г – 295
- совместимость – фотокамеры Canon