Strobtools фильтры эффектные 18 шт.
Strobtools
Артикул: NVF-6850

Strobtools фильтры эффектные 18шт. – комплект фильтров для эффектов. Помогут вам воплотить креативные задумки при фотосъемке. С их помощью можно создать фон любого цвета (смешивая разные фильтры) имея в наличии всего один белый или серый фон. В комплект входят 18 качественных фильтров. Размер, см – 5х7.

Описание

Цвет фильтра соответственно нумерации Lee:

  • dark blue – Lee 119
  • medium blue – Lee 132
  • primary green – Lee 139
  • dark green – Lee 124
  • peacock blue – Lee 115
  • light red – Lee 182
  • dark amber – Lee 022
  • yellow – Lee 101
  • urban sodium – Lee 652
  • burnt yellow – Lee 770
  • deep straw – Lee 015
  • mauve – Lee 126
  • magical magenta – Lee 795
  • congo blue – Lee 181
  • fuchsia pink – Lee 345
  • surprise peach – Lee 017
  • easy white – Lee 747
  • super correction w.f. green – Lee 232

