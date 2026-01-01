Strobtools фильтры эффектные 18 шт.

Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.
Strobtools фильтры эффектные 18шт. – комплект фильтров для эффектов. Помогут вам воплотить креативные задумки при фотосъемке. С их помощью можно создать фон любого цвета (смешивая разные фильтры) имея в наличии всего один белый или серый фон. В комплект входят 18 качественных фильтров. Размер, см – 5х7.
Цвет фильтра соответственно нумерации Lee:
Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.
