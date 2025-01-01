GreenBean ARM 7 держатель

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean ARM 7 – накамерный держатель для установки микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов на горячий башмак камеры или холодный стойки или рига. Общая длина 190 мм.
Центральное колено с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент холодный башмак держателя ARM 11 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.
Характеристики:
Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.
Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.
GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
