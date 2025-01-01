GreenBean ARM 7 держатель

Центральное колено с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент холодный башмак держателя ARM 11 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.

Характеристики: