GreenBean ARM 7 держатель

GreenBean
Артикул: VBR-003

GreenBean ARM 7 – накамерный держатель для установки микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов на горячий башмак камеры или холодный стойки или рига. Общая длина 190 мм.

Описание

Центральное колено с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент холодный башмак держателя ARM 11 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.

Характеристики:

  • материал изготовления – анодированный алюминий
  • длина, мм – 190
  • размер в сложенном состоянии, мм – 65х45х135
  • вес, г – 195

 

