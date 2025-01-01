Falcon Eyes FB-660 кронштейн для фотоаппарата

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FB-660 – кронштейн, с помощью которого у фотографа есть возможность удалить накамерную вспышку дальше от объектива, чтобы получить более качественные снимки.
Оснащен удобной ручкой и площадкой из пробки для фотоаппарата.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".
Работай с цветом без бликов
Wansen