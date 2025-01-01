Falcon Eyes FB-660 кронштейн для фотоаппарата

Артикул: VBR-210

Falcon Eyes FB-660 – кронштейн, с помощью которого у фотографа есть возможность удалить накамерную вспышку дальше от объектива, чтобы получить более качественные снимки.

Оснащен удобной ручкой и площадкой из пробки для фотоаппарата.