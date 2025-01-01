images
Falcon Eyes FB-200 кронштейн для фотоаппарата

Falcon Eyes FB-200 кронштейн для фотоаппарата

Falcon Eyes
Артикул: VBR-209

Falcon Eyes FB-200 – складной кронштейн, с помощью которого можно вынести вспышку от объектива фотоаппарата и получить другой свето-теневой рисунок.

Описание

С этим товаром покупают

Grifon FLH-B Speedlite Holder головка для крепления вспышки
Grifon FLH-B Speedlite Holder головка для крепления вспышки
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек на штативы или стойки для осветительных приборов.
Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.
1 040 ₽
-11 %
Grifon WT-1007 монопод с шаровой головой
Grifon WT-1007 монопод с шаровой головой
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Монопод с подножкой Grifon ARS-1007 предназначена для надежной фиксации фото- и видеокамер с одновременной стабилизацией изображения.

-10.87 %1 840 ₽
1 630 ₽
Хит
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

6 900 ₽
-5 %
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 1 ч

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

-5.34 %8 430 ₽
7 970 ₽
Видео

Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
