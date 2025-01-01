Falcon Eyes FB-200 кронштейн для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FB-200 – складной кронштейн, с помощью которого можно вынести вспышку от объектива фотоаппарата и получить другой свето-теневой рисунок.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Монопод с подножкой Grifon ARS-1007 предназначена для надежной фиксации фото- и видеокамер с одновременной стабилизацией изображения.
Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.
Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.
Работай с цветом без бликов
Wansen