Phottix (37220) софтбокс надувной универсальный для вспышки

Phottix
Артикул: NVF-740

Phottix (37220) – универсальный надувной рассеиватель света. Устанавливается на голову вспышки.

Совместимость со вспышками:

  • Canon:  580EX II, 580EX, 550Ex , 540EZ, 430EZ, 420EZ ,430EX, 420EX,  380EX, 520EX , 300TL
  • Nikon: SB24, SB25, SB26, SB28, SB28DX, SB50DX, SB80DX, SB-900, SB800, SB600
  • Minolta: 5600HS, 5600HS(D), 3600HS(D),3500xi, 5400HS, 5400xi, 5200i
  • Sigma: Sigma 500 Series Sigma EF-500DG, EF-500DG Super, Sigma EF-500 DG II,  EF-500 SuperII
  • Contax: TLA 280, TLA 360
  • Metz: 40-MZ-2, 44 AF-4, 40 AF-4M, 54 MZ-3 , 44 MZ-2, 54 AF-1C, 54 AF 1N,44 AF-4C, 44 AF 4N, 54 AF-4i, 54 MZ-4, 40 MZ-3i , 54 MZ 3, 54 MZ 4, 36AF
  • Metz: 45 CT-1, 45 CT-3, 45 CT-4, 45 CT-5,45 CL-1, 45 CL-3, 45 CL-3
  • Sony: HVL-F32x, HVL-F100
  • Olympus  FL40,FL50, G40,  FL36

Полезные ссылки:

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

