Fotokvant SBF-3535 софтбокс 35х35 см для накамерных вспышек

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Cофтбокс для накамерных вспышек Fotokvant SBF-3535 размером 35х35 см.
Аксессуар для накамерной вспышки, при помощи которого можно получить мягкий рассеянный свет. Софтбокс снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Большим плюсом является его портативность. Он легко и быстро раскладывается, поэтому удобен для небольших студий и выездной съемки. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Размер - 35х35 см. Вес - 0,5 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Алкалиновая батарейка Varta V23GA.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.
Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.