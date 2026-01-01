Режим работы 9 марта: МСК с 11:00 до 18:00, СПБ - выходной
images
images
images
images
Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста
Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста
Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста
Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста

Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста

Fotokvant
Артикул: NVF-3170

Комплект стробиста Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo.

Комплект на базе фотовспышки YongNuo Speedlite YN-560IV, подойдет как начинающему фотографу так и профессионалу.

Описание

Комплект состоит из накамерной вспышки YongNuo Speedlite YN-560IV, аккумулятора для накамерной вспышки Grifon PB820S и электрокабеля Grifon для аккумулятора Canon Cx.

Неавтоматическая вспышка YongNuo Speedlite YN-560IV предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно).

Существенное отличие данной модели - наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число - 58 (при ISO 100).

Характеристики:

  • ведущее число (для 105 мм и ISO 100) - 58
  • зуммирование, мм - 24–105
  • режимы работы - M, S1, S2, Multi
  • мощность - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 57 подуровней
  • внешние разъемы - PC-порт, разъем для внешнего источника питания
  • угол поворота головной части
    • вверх/вниз, град. - от -7 до 90
    • влево/вправо, град. - от 0 до 270
  • питание - 4 батареи типа AA
  • время перезаряда, с - около 3
  • цветовая температура, К - 5600
  • длительность вспышки, с - от 1/200 до 1/20000
  • размеры, мм - 60х190х78
  • вес, г - 350

Grifon PB820S - портативный аккумулятор, который используется для зарядки вспышек Canon 580EX II/600EX-RT и Nikon SB-900/SB-910. Данная модель всегда пригодится при выездной съемке, ведь с ее помощью можно снова использовать некстати разрядившуюся аппаратуру. Также совместим с моделями вспышек YongNuo YN-568E, YN685; Grifon TT680; Nissin Di700AC.

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделан из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии - 50 см.

Комплектация

  • Вспышка YongNuo Speedlite YN-560IV - 1 шт.
  • Аккумулятора Grifon PB820S - 1 шт.
  • Электрокабель Grifon для аккумулятора Canon Cx - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера