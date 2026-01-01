Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста

Москва
Комплект стробиста Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo.
Комплект на базе фотовспышки YongNuo Speedlite YN-560IV, подойдет как начинающему фотографу так и профессионалу.
Комплект состоит из накамерной вспышки YongNuo Speedlite YN-560IV, аккумулятора для накамерной вспышки Grifon PB820S и электрокабеля Grifon для аккумулятора Canon Cx.
Неавтоматическая вспышка YongNuo Speedlite YN-560IV предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно).
Существенное отличие данной модели - наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число - 58 (при ISO 100).
Характеристики:
Grifon PB820S - портативный аккумулятор, который используется для зарядки вспышек Canon 580EX II/600EX-RT и Nikon SB-900/SB-910. Данная модель всегда пригодится при выездной съемке, ведь с ее помощью можно снова использовать некстати разрядившуюся аппаратуру. Также совместим с моделями вспышек YongNuo YN-568E, YN685; Grifon TT680; Nissin Di700AC.
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделан из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии - 50 см.
