Fotokvant NVF-3170 Strobo Kit YongNuo комплект стробиста

Описание

Комплект состоит из накамерной вспышки YongNuo Speedlite YN-560IV, аккумулятора для накамерной вспышки Grifon PB820S и электрокабеля Grifon для аккумулятора Canon Cx.

Неавтоматическая вспышка YongNuo Speedlite YN-560IV предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно).

Существенное отличие данной модели - наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число - 58 (при ISO 100).

Характеристики:

ведущее число (для 105 мм и ISO 100) - 58

зуммирование, мм - 24–105

режимы работы - M, S1, S2, Multi

мощность - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 57 подуровней

внешние разъемы - PC-порт, разъем для внешнего источника питания

угол поворота головной части вверх/вниз, град. - от -7 до 90 влево/вправо, град. - от 0 до 270

питание - 4 батареи типа AA

время перезаряда, с - около 3

цветовая температура, К - 5600

длительность вспышки, с - от 1/200 до 1/20000

размеры, мм - 60х190х78

вес, г - 350

Grifon PB820S - портативный аккумулятор, который используется для зарядки вспышек Canon 580EX II/600EX-RT и Nikon SB-900/SB-910. Данная модель всегда пригодится при выездной съемке, ведь с ее помощью можно снова использовать некстати разрядившуюся аппаратуру. Также совместим с моделями вспышек YongNuo YN-568E, YN685; Grifon TT680; Nissin Di700AC.

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделан из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии - 50 см.