PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный

PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный

PGYTECH
Артикул: OLE-4484

Кардридер с чипом USB 3.2 Gen2 обеспечивает высокоскоростное считывание данных и хранение информации. Он поддерживает карты CFexpress Type-В и SD, а также имеет дополнительные слоты для микро-SD и Nano SIM-карт. Стандарт IP54 защищает от пыли и брызг, а совместимость с разными операционными системами позволяет использовать устройство на различных устройствах (Windows, Mac OS, Linux, Android и iPad OS). Цвет зеленый.

Описание

Совместимость 

Карты памяти: CFA/CFB и UHS-Ⅱ，SD 4.0:

  • UHS-Ⅱ, SDXC, SDHC, SD Cards
  • UHS-Ⅰ, SDXC, SDHC, SD Cards
  • UHS-Ⅱ, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD
  • UHS-Ⅰ, Micro SDXC, Micro SDHC, MicroSD

ОС:

  • Windows 7+
  • Mac OS 10.6 +
  • Linux
  • Android
  • iPad OS

Характеристики:

  • Поддержка карт памяти SD, CFexpress B
  • Слот хранения SD, micro SD, CFexpress B, Nano SIM
  • Подключение Type-C
  • Материал алюминий, АБС пластик, силикон
  • Защита IP54
  • Размеры 130 х75х27 мм
  • Вес 198 г

Комплектация

  • кейс - картридер
  • силиконовый чехол
  • адаптер micro SD - SD
  • эджектор
  • карабин

