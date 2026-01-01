Фильтр
Exascend

Exascend

Exascend — сверхнадёжные карты памяти и SSD для профессионалов

Exascend — это производитель, специализирующийся на высокопроизводительных носителях данных для работы в самых экстремальных условиях. Продукция бренда создана для фотографов, видеографов и всех, кто требует от техники максимальной отказоустойчивости и сохранности отснятого материала.

В ассортименте Exascend представлены:

  • Карты памяти SD, microSD и CFexpress Type A с высокими скоростями чтения и записи (до 300 МБ/с и выше), подходящие для съёмки в форматах 4K и 8K RAW.
  • Внешние SSD-накопители объёмом до 2 ТБ, с интерфейсом Type-C и защитой от внешних воздействий (модели Gecko и Explorer).

Особенности, которые делают бренд уникальным:

  • Полная защита от внешних факторов: устройства устойчивы к пыли, влаге, ударам, перепадам температур, рентгеновским лучам и магнитным полям.
  • Экстремальная надёжность: рейтинг MTBF (наработка на отказ) многих карт достигает 2 миллионов часов.
  • Специальные покрытия: например, технология Conformal Coating защищает электронику SSD от влаги и пыли (сертификат IP67 у модели Explorer).
  • Стабильная работа в широком диапазоне температур.

Все представленные в «Фотогоре» карты памяти Exascend имеют высокий класс скорости (C10, V30, V90) и совместимы с широким кругом устройств — от экшн-камер и дронов до профессиональных кинокамер. Некоторые модели microSD поставляются с SD-адаптером.

Exascend — выбирайте то, на что можно положиться в любых условиях съёмки.

Популярное

Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 256GB карта памяти + адаптер SD
Арт. OLE-4335
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 256GB карта памяти + адаптер SD
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти micro SDXC объемом 256 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает хорошей скоростью (скорость чтения 175 мб/с, скорость записи 150 мб/с). Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Обладает высокой надёжностью, обеспечивая сохранность данных и отличную производительность благодаря рейтингу A1. В комплекте адаптер SD.

5 990 ₽
В корзину
Exascend Gecko 2Tb SSD накопитель
Exascend Gecko 2Tb SSD накопитель
Exascend Gecko 2Tb SSD накопитель
Арт. OLE-4342
Exascend Gecko 2Tb SSD накопитель
Наличие
в наличии 1-3 шт

SSD-накопитель объемом 2 Тб оснащён уникальной системой быстрого крепления, позволяющей легко и надёжно установить его на камеру, и разработан для использования в самых сложных условиях.  Поддерживает интерфейс Type-C и максимальную скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Позволяет эффективно обрабатывать большие объёмы данных, включая видео 4K и 8K.

30 990 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 64GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 64GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 64GB карта памяти
Арт. OLE-4331
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 64GB карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти SDXC объемом 64 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает высокой скоростью (скорость чтения 180 мб/с, скорость записи 150 мб/с), поддерживает большие форматы для кино и других целей. Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Рейтинг MTBF — 2 миллиона часов, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу без сбоев.

2 290 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 512GB карта памяти + адаптер SD
Арт. OLE-4336
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 512GB карта памяти + адаптер SD
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти micro SDXC объемом 512 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает хорошей скоростью (скорость чтения 175 мб/с, скорость записи 150 мб/с). Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Обладает высокой надёжностью, обеспечивая сохранность данных и отличную производительность благодаря рейтингу A1. В комплекте адаптер SD.

11 990 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 64GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 64GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 64GB карта памяти
Арт. OLE-4328
Exascend Catalyst UHS-II SD V90 64GB карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт
Карта памяти SDXC объемом 64 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает высокой скоростью (скорость чтения 300 мб/с, скорость записи 280 мб/с), поддерживает большие форматы для кино и других целей. Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Рейтинг MTBF — 2 миллиона часов, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу без сбоев.

8 990 ₽
В корзину
Exascend Essential CFexpress Type A 120GB карта памяти
Exascend Essential CFexpress Type A 120GB карта памяти
Арт. OLE-4338
Exascend Essential CFexpress Type A 120GB карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта CFexpress Type A объемом 120 Гб разработана для записи видео в формате 8K RAW. Благодаря использованию трёхмерной TLC флеш-памяти и интерфейса PCIe 3.0/NVMe 1.4, обеспечивает высокие скорости чтения (800 м б/с) и записи данных (700 мб/с) в соответствии со стандартом VPG-200. Её надёжность подтверждается показателем MTBF, равным 2 млн. часов. 

15 990 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 256GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 256GB карта памяти
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 256GB карта памяти
Арт. OLE-4332
Exascend Catalyst UHS-I SD V30 256GB карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти SDXC объемом 256 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает высокой скоростью (скорость чтения 180 мб/с, скорость записи 150 мб/с), поддерживает большие форматы для кино и других целей. Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Рейтинг MTBF — 2 миллиона часов, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу без сбоев.

4 990 ₽
В корзину
Exascend Explorer 2Tb SSD накопитель
Exascend Explorer 2Tb SSD накопитель
Exascend Explorer 2Tb SSD накопитель
Арт. OLE-4340
Exascend Explorer 2Tb SSD накопитель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Накопитель объемом 2 Тб для хранения данных, предназначенный для работы в самых сложных условиях. Обеспечивает высокую скорость передачи данных (скоромть чтения 1700 мб/с, скорость записи 1600 мб/с). Накопитель имеет сертификат IP67, то есть обеспечена полная защита от пыли и влаги. Conformal Coating обеспечивает дополнительную защиту ключевых компонентов накопителя от воздействия влаги, пыли и других негативных факторов внешней среды.

49 990 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 64GB карта памяти + адаптер SD
Арт. OLE-4333
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 64GB карта памяти + адаптер SD
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти micro SDXC объемом 64 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает хорошей скоростью (скорость чтения 170 мб/с, скорость записи 140 мб/с). Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Обладает высокой надёжностью, обеспечивая сохранность данных и отличную производительность благодаря рейтингу A1. В комплекте адаптер SD.

1 990 ₽
В корзину
Exascend Essential UHS-II SD V90 256GB карта памяти
Exascend Essential UHS-II SD V90 256GB карта памяти
Exascend Essential UHS-II SD V90 256GB карта памяти
Арт. OLE-4330
Exascend Essential UHS-II SD V90 256GB карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти SDXC объемом 256 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает высокой скоростью (скорость чтения 300 мб/с, скорость записи 260 мб/с), поддерживает большие форматы для кино и других целей. Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Рейтинг MTBF — 2 миллиона часов, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу без сбоев.

36 990 ₽
В корзину
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 128GB карта памяти + адаптер SD
Арт. OLE-4334
Exascend Catalyst UHS-I microSD V30 128GB карта памяти + адаптер SD
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти micro SDXC объемом 128 Гб, класс скорости С10, стабильно работает при разных температурах окружающей среды. Обладает хорошей скоростью (скорость чтения 175 мб/с, скорость записи 150 мб/с). Устойчивость к пыли, влаге, ударам, рентгеновским лучам и магнитным полям. Обладает высокой надёжностью, обеспечивая сохранность данных и отличную производительность благодаря рейтингу A1. В комплекте адаптер SD.

3 990 ₽
В корзину
Exascend Element 1TB SSD накопитель розовое золото
Арт. OLE-5674
Exascend Element 1TB SSD накопитель розовое золото
Наличие
в наличии 1-3 шт
14 990 ₽
В корзину
Exascend Element 2TB SSD накопитель розовое золото
Арт. OLE-5675
Exascend Element 2TB SSD накопитель розовое золото
Наличие
в наличии 4-10 шт
26 990 ₽
В корзину
Exascend Element 2TB SSD накопитель черный
Арт. OLE-5673
Exascend Element 2TB SSD накопитель черный
Наличие
в наличии 4-10 шт
26 990 ₽
В корзину
Exascend Nitro USB4 2TB SSD накопитель
Арт. OLE-5676
Exascend Nitro USB4 2TB SSD накопитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
69 990 ₽
В корзину
Exascend Nitro USB4 4TB SSD накопитель
Арт. OLE-5677
Exascend Nitro USB4 4TB SSD накопитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
81 990 ₽
В корзину
Подводные боксы

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.