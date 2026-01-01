Exascend — сверхнадёжные карты памяти и SSD для профессионалов

Exascend — это производитель, специализирующийся на высокопроизводительных носителях данных для работы в самых экстремальных условиях. Продукция бренда создана для фотографов, видеографов и всех, кто требует от техники максимальной отказоустойчивости и сохранности отснятого материала.

В ассортименте Exascend представлены:

SD, microSD и CFexpress Type A с высокими скоростями чтения и записи (до 300 МБ/с и выше), подходящие для съёмки в форматах 4K и 8K RAW. Внешние SSD-накопители объёмом до 2 ТБ, с интерфейсом Type-C и защитой от внешних воздействий (модели Gecko и Explorer).

Особенности, которые делают бренд уникальным:

Полная защита от внешних факторов : устройства устойчивы к пыли, влаге, ударам, перепадам температур, рентгеновским лучам и магнитным полям.

: устройства устойчивы к пыли, влаге, ударам, перепадам температур, рентгеновским лучам и магнитным полям. Экстремальная надёжность : рейтинг MTBF (наработка на отказ) многих карт достигает 2 миллионов часов .

: рейтинг MTBF (наработка на отказ) многих карт достигает 2 миллионов часов Специальные покрытия : например, технология Conformal Coating защищает электронику SSD от влаги и пыли (сертификат IP67 у модели Explorer).

: например, технология Conformal Coating защищает электронику SSD от влаги и пыли (сертификат IP67 у модели Explorer). Стабильная работа в широком диапазоне температур.

Все представленные в «Фотогоре» карты памяти Exascend имеют высокий класс скорости (C10, V30, V90) и совместимы с широким кругом устройств — от экшн-камер и дронов до профессиональных кинокамер. Некоторые модели microSD поставляются с SD-адаптером.

Exascend — выбирайте то, на что можно положиться в любых условиях съёмки.