images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом
Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом

Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом

Fotokvant
Артикул: MTG-1725

Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом. 

Художественный двусторонний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует внешний вид мрамора и мрамора с золотом.

Описание

Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера