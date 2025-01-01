Артикул: MTG-1725

Fotokvant (840286) PBT-6060-MG двусторонний пластиковый фон с текстурой мрамора и мрамора с золотом.

Художественный двусторонний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует внешний вид мрамора и мрамора с золотом.