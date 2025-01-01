Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 1,35x11м цвет малиновый

Арт. DAN-3645

Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м.

Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.