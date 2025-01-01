Superior 49 Mardi Gras фон бумажный 1,35x11м цвет малиновый

Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер 1,35х11,0 метров.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.
