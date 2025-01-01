images
Lastolite (9035) Green grass бумажный фон 2,72x11 м зеленой травы
Lastolite (9035) Green grass бумажный фон 2,72x11 м зеленой травы

Lastolite (9035) Green grass бумажный фон 2,72x11 м зеленой травы

Lastolite
Артикул: FTR-704

Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м. Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг. Плотность фона – 145 г/м2.

Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Бумажные фоны Savage (71-12) Deep Yellow, известного американского бренда Savage, имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см
Grifon R-1218SW отражатель прямоугольный серебро-белый 120x180 см
Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.

Chris James 442 Half Ct Straw фолиевый фильтр цвет соломенный
Chris James 442 Half Ct Straw фолиевый фильтр цвет соломенный
Chris James 442 Half Ct Straw фолиевый фильтр цвет соломенный
Chris James 442 Half Ct Straw фолиевый фильтр цвет соломенный
Chris James Half Ct Straw 442 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет – соломенный.

Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
