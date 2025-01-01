Lastolite (9020) Black бумажный фон 2,72x11 м черный

Арт. DAN-2238

до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной, видеороликов и т.п.

В комплект входят: четыре светодиодных лампы мощностью по 30 Вт каждая, софтбокс 60х80 см и стойка 190 см.