Lastolite (9047) Aztec бумажный фон 2,72x11 м бледно-голубой
Lastolite (9047) Aztec бумажный фон 2,72x11 м бледно-голубой

Lastolite (9047) Aztec бумажный фон 2,72x11 м бледно-голубой

Lastolite
Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м. Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.

цветовая палитра бумажных фонов

Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

Видео

Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Композиция в портретной фотографии
