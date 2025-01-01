Lastolite (9047) Aztec бумажный фон 2,72x11 м бледно-голубой

Арт. NVF-5451

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.