Colorama CO185 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 2,72x11 м

Colorama Aqua 102 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Colorama Sea Blue 185 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Colorama CO195 Mandarin 2,72х11 - профессиональный бумажный фон, оранжевый.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11,0 м.
Wansen
Работай с цветом без бликов