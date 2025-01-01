images
Colorama CO185 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 2,72x11 м

Colorama CO185 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 2,72x11 м

Colorama
Артикул: NVF-2035

Colorama Sea Blue 185 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

 

Описание

Описание

Colorama CO102 Aqua фон бумажный 2,72x11 м цвет морской голубой
Арт. NVF-2111
Colorama CO102 Aqua фон бумажный 2,72x11 м цвет морской голубой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Aqua 102 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

12 990 ₽
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Арт. NVF-3100
Savage (12-1253) Studio Gray фон бумажный 1,35x11 м светло-серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

5 390 ₽
Colorama CO195 Mandarin фон бумажный 2,72х11 цвет мандариновый
Арт. NVF-9995
Colorama CO195 Mandarin фон бумажный 2,72х11 цвет мандариновый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama CO195 Mandarin 2,72х11 - профессиональный бумажный фон, оранжевый.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11,0 м.

12 990 ₽
