Colorama CO197 Leaf фон бумажный 2,72х11 м цвет лист

Colorama
Артикул: NVF-3200

Colorama CO197 Leaf – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

Описание

