BD 16352-A2 SEAMLESS HOT PINK фон бумажный 1,35x11м ярко-розовый

BD company
Артикул: FTR-1110

BD 16352-A2 SEAMLESS HOT PINK – бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер – 1,35x11 м., цвет – ярко-розовый.

