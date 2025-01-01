BD 16352-A2 SEAMLESS HOT PINK фон бумажный 1,35x11м ярко-розовый

Артикул: FTR-1110

BD 16352-A2 SEAMLESS HOT PINK – бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер – 1,35x11 м., цвет – ярко-розовый.