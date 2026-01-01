Raylab RBGN-1520 BLUE нетканый фон 1,5x2 м голубой

Арт. FTR-1328

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет красный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

