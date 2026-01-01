images
Raylab RBGN-1520 BLUE нетканый фон 1,5x2 м голубой

Raylab
Артикул: NVF-6702

Raylab RBGN-1520 BLUE – нетканый фон Raylab особенно понравится тем фотографам, для кого важна износостойкость. Размер фона 1,5х2 м, позволяет снимать в полный рост (с ногами). Фоны имеют небликующую матовую поверхность. Нетканый фон Raylab прочен и влагоустойчив, легко моется влажной материей.

Описание

