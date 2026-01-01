Raylab RBGN-1520 BLUE нетканый фон 1,5x2 м голубой

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RBGN-1520 BLUE – нетканый фон Raylab особенно понравится тем фотографам, для кого важна износостойкость. Размер фона 1,5х2 м, позволяет снимать в полный рост (с ногами). Фоны имеют небликующую матовую поверхность. Нетканый фон Raylab прочен и влагоустойчив, легко моется влажной материей.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет красный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen