images
Lumifor LBGN-1520 Light Blue нетканый фон 150x200 см светло-голубой

Lumifor LBGN-1520 Light Blue нетканый фон 150x200 см светло-голубой

Lumifor
Артикул: NVF-5037

Lumifor LBGN-1520 Light Blue – идеальный фон для предметной съемки.

Изготовлен из матового, плотного нетканого материала. Фон хранится в намотанном состоянии на картонной трубе, что упрощает его транспортировку и установку на выездных фотосессиях. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.

Фон прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Цвет – светло-голубой. Размер, см – 150x200.

Описание

Lumifor LBGN-1520 Light Blue нетканый фон 150x200 см светло-голубой

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY (56225) фон бумажный ночное небо 120х300 см
Арт. NVF-5615
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY (56225) фон бумажный ночное небо 120х300 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.

748 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Арт. FTR-1296
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Арт. FTR-1328
Fotokvant BN-1621 Red нетканый фон 1,6х2,1 м красный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет красный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Fotokvant CL-M100 студийная прищепка 100 мм
Арт. NVF-2903
Fotokvant CL-M100 студийная прищепка 100 мм
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CL-M100 – студийная прищепка, предназначена для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на стол для фотосъемки.

180 ₽
В корзину

Видео

Джей Мейзел
Джей Мейзел
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Интересное!
Фонари для съемки
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера