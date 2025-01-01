images
Smartum GB36 background black тканевый фон

Smartum
Артикул: OLE-0295

Smartum GB36 background black – тканевый фон черного цвета. Размер 3,0х6,0 м. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки, может быть использован для драпировки или повешен на держатель.

Описание

Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

