images
Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 фон тканевый светло-малиновый 2,7х5,0 м

Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 фон тканевый светло-малиновый 2,7х5,0 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1175

Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 – универсальный однотонный бесшовный тканевый фон. По одному краю прошит таким образом, чтобы легко устанавливаться на перекладину.

Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.

 

Описание

Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 фон тканевый светло-малиновый 2,7х5,0 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes В-1012/H система установки фона
Falcon Eyes В-1012/H система установки фона
Falcon Eyes В-1012/H система установки фона
Арт. VBR-453
Falcon Eyes В-1012/H система установки фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.

-15 %10 690 ₽
9 080 ₽
В корзину

Видео

Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера