Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 фон тканевый светло-малиновый 2,7х5,0 м

Артикул: NVF-1175

Falcon Eyes BCP-17 ВС-2750 – универсальный однотонный бесшовный тканевый фон. По одному краю прошит таким образом, чтобы легко устанавливаться на перекладину.

Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.