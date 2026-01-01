Boya BY-T50 профессиональная ветрозащита

Арт. DAN-1749

Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для аккумуляторов АА/ААА.

Данное зарядное устройство способно заряжать Ni-Mh аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.