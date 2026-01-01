Fujimi FBLP-E12M - аккумулятор 820 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 820 мАч, подходит для фото камер Canon использующих в своей работе акб. LP-E12.
Boya BY-T50 – профессиональная ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ветрозащита совместима с микрофонами BOYA BY-VM01, AKG C451 B, C480 B/CK61, 62, 63, SE300 B + capsule, Azden SGM-2X (omni), Beyerdynamic MCE 72, DPA 4006, 4011, Neumann KM 184, Schoeps CMC series + capsule, Sennheiser ME 62, 64 + K6 capsule.
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать Ni-Mh аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.
Меховая черная ветрозащита для петличного микрофона Fotokvant MZ-M.
Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее тонкий и гладкий искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Предназначена для петличных микрофонов диаметром 1 см.
