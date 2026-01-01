images
Boya BY-T50 профессиональная ветрозащита
Boya BY-T50 профессиональная ветрозащита
Boya BY-T50 – профессиональная ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ветрозащита совместима с микрофонами BOYA BY-VM01, AKG C451 B, C480 B/CK61, 62, 63, SE300 B + capsule, Azden SGM-2X (omni), Beyerdynamic MCE 72, DPA 4006, 4011, Neumann KM 184, Schoeps CMC series + capsule, Sennheiser ME 62, 64 + K6 capsule.

Описание

Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
1 мая
1 мая
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Ваша корзина

