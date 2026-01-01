Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная
Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная
Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная
Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная
Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная

Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная

Hollyland
Артикул: OLE-4487

Передовая радиосистема Hollyland обеспечивает высококачественную беспроводную запись с минимальными потерями. Поддерживает аудиоформат 48 кГц/24 бита. Рабочая дистанция 300 м. Передача сигнала 2,4ГГц. Время работы до 10 часов. В комплекте 2 передатчика, 2 приемника (Type-C и Lightning) , приемник для камеры/рекодера и зарядный кейс.

Описание

Приложение LarkSound предлагает удобное управление с дисплея смартфона. Передатчик работает до 10 часов на одном заряде, а с зарядным кейсом — до 40 часов. Система оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающей стабильную и бесперебойную передачу звука.

Стандартный приёмник имеет ручку регулировки усиления, переключение режимов моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS и Type-C. Приёмник для смартфонов от Apple оснащён подключением Lightning и поддержкой MFi, а приёмник для смартфонов, планшетов и ноутбуков использует Type-C.

Передатчик Lark M2 — самый лёгкий и компактный на сегодняшний день, весит всего 9 грамм. Он оснащён передовой начинкой и аудиоалгоритмами, обеспечивающими естественный высококачественный звук. Маленький передатчик может служить ещё и пультом дистанционного управления для старта записи. С помощью двойного нажатия кнопки шумоподавления можно запустить или остановить запись на смартфоне (эта функция совместима с приложениями для дистанционного управления). 

Характеристики:

  • Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C
  • Микрофон встроенный
  • Передача сигнала 2.4G
  • Запись звука моно/стерео
  • Рабочая дистанция 300 м
  • Чувствительность -37 дБ
  • Частотный диапазон 20 — 20000 Гц
  • Битрейт 24 бит
  • Частота дискретизации 48 КГц
  • SPL максимальный 115 дБ
  • Сигнал/шум 70 дБ SPL
  • Дополнительные функции дистанционное управление, управление через приложение, ENC (шумоподавление окружения)
  • Аккумулятор приёмника 145 мАч
  • Аккумулятор передатчика 97 мАч
  • Аккумулятор кейса 1950 мАч
  • Время работы приёмника до 9 ч
  • Время работы передатчика до 10 ч
  • Питание встроенный аккумулятор, фантомное
  • Габариты передатчика 26х26х9.9 мм
  • Габариты приёмника 40х25.7х20.5 мм
  • Габариты кейса 86х54х39 мм
  • Вес приёмника 14.8 г
  • Вес передатчика 9 г




















Комплектация

  • передатчик (2шт)
  • приёмник Type-C
  • приёмник Lightning
  • приёмник для камеры/рекордера
  • зарядный кейс
  • аудиокабель min Jack TRS
  • зарядный кабель USB - Type-C
  • чехол
  • подвеска на шею (2шт)
  • ветрозащита ворсовая (2шт)
  • магнитная клипса (4шт)
  • набор стикеров

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера