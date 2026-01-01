Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная

Передовая радиосистема Hollyland обеспечивает высококачественную беспроводную запись с минимальными потерями. Поддерживает аудиоформат 48 кГц/24 бита. Рабочая дистанция 300 м. Передача сигнала 2,4ГГц. Время работы до 10 часов. В комплекте 2 передатчика, 2 приемника (Type-C и Lightning) , приемник для камеры/рекодера и зарядный кейс.
Приложение LarkSound предлагает удобное управление с дисплея смартфона. Передатчик работает до 10 часов на одном заряде, а с зарядным кейсом — до 40 часов. Система оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающей стабильную и бесперебойную передачу звука.
Стандартный приёмник имеет ручку регулировки усиления, переключение режимов моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS и Type-C. Приёмник для смартфонов от Apple оснащён подключением Lightning и поддержкой MFi, а приёмник для смартфонов, планшетов и ноутбуков использует Type-C.
Передатчик Lark M2 — самый лёгкий и компактный на сегодняшний день, весит всего 9 грамм. Он оснащён передовой начинкой и аудиоалгоритмами, обеспечивающими естественный высококачественный звук. Маленький передатчик может служить ещё и пультом дистанционного управления для старта записи. С помощью двойного нажатия кнопки шумоподавления можно запустить или остановить запись на смартфоне (эта функция совместима с приложениями для дистанционного управления).
Работай с цветом без бликов
Wansen