Hollyland Lark M2 Combo микрофонная система беспроводная

Описание

Приложение LarkSound предлагает удобное управление с дисплея смартфона. Передатчик работает до 10 часов на одном заряде, а с зарядным кейсом — до 40 часов. Система оснащена антенной LDS с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающей стабильную и бесперебойную передачу звука.

Стандартный приёмник имеет ручку регулировки усиления, переключение режимов моно/стерео и подключается через Mini Jack TRS и Type-C. Приёмник для смартфонов от Apple оснащён подключением Lightning и поддержкой MFi, а приёмник для смартфонов, планшетов и ноутбуков использует Type-C.

Передатчик Lark M2 — самый лёгкий и компактный на сегодняшний день, весит всего 9 грамм. Он оснащён передовой начинкой и аудиоалгоритмами, обеспечивающими естественный высококачественный звук. Маленький передатчик может служить ещё и пультом дистанционного управления для старта записи. С помощью двойного нажатия кнопки шумоподавления можно запустить или остановить запись на смартфоне (эта функция совместима с приложениями для дистанционного управления).

Характеристики:

Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C

Микрофон встроенный

Передача сигнала 2.4G

Запись звука моно/стерео

Рабочая дистанция 300 м

Чувствительность -37 дБ

Частотный диапазон 20 — 20000 Гц

Битрейт 24 бит

Частота дискретизации 48 КГц

SPL максимальный 115 дБ

Сигнал/шум 70 дБ SPL

Дополнительные функции дистанционное управление, управление через приложение, ENC (шумоподавление окружения)

Аккумулятор приёмника 145 мАч

Аккумулятор передатчика 97 мАч

Аккумулятор кейса 1950 мАч

Время работы приёмника до 9 ч

Время работы передатчика до 10 ч

Питание встроенный аккумулятор, фантомное

Габариты передатчика 26х26х9.9 мм

Габариты приёмника 40х25.7х20.5 мм

Габариты кейса 86х54х39 мм

Вес приёмника 14.8 г

Вес передатчика 9 г















































































