GreenBean RadioSystem UHF100 петличная радиосистема беспроводная для видеокамер

Передатчик сигнала с разъемом S-jack превращает проводные микрофоны и микшерные пульты в беспроводные устройства. Портативный передатчик с петличным микрофоном круговой направленности незаметно размещается на одежде. Синхронизация с приемником производится IR системой одним нажатием кнопки.
Качественный конденсаторный микрофон и система передачи звука True Diversity с двумя разнесенными антеннами приемника, системами автоматической регулировки усиления и шумоподавления обеспечивают превосходное качество записи звука на видеокамеру или камкодер, не требуя дополнительного контроля со стороны оператора.
Дальность надежной передачи сигнала достигает ста метров, а время непрерывной работы зависит от качества применяемых элементов питания и составляет в среднем 8 часов.
Характеристики:
- приемник
- вес приемника (с батареями) - 133 г
- габариты корпуса (без элементов крепления) - 111х62х22 мм
- крепление приемника - холодный башмак
- питание - 3 В, батарея АА, 2 шт.
- разъем выходного сигнала, тип - jack 3.5 мм
- антенна - разнесенная 1/4-волновая гибкая антенна
- интерфейсы - IR-порт
- диапазон радиочастот - 610-629,8 МГц
- количество фиксированных частотных каналов - 100
- метод стабилизации частоты радиосигнала - PLL (фазовая автоподстройка частоты)
- частотный диапазон канала усиления сигнала - 60 Гц…17 кГц
- неравномерность АЧХ в диапазоне усиления - ˂ +/-3 дБ
- отношение сигнал/шум - ≥105 дБ
- коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц - ˂0,5%
- динамический диапазон - ˃100 дБ
- чувствительность приемника - -11 дБм (sinad ≥30дБ)
- дальность приема - 100 м
- передатчик
- вес передатчика (с батареями) - 133 г
- габариты корпуса (без элементов крепления) - 111х62х22 мм
- крепление передатчика - на ремень
- питание - 3 В, батарея АА, 2 шт.
- время работы (зависит от батарей) - 8 часов
- разъем микрофона - тип s-jack 3,5 мм
- антенна - 1/4-волновая гибкая антенна
- интерфейсы - IR-порт
- диапазон радиочастот - 610-629,8 МГц
- девиация частоты передатчика - +/- 48кгц
- мощность передатчика - 10 мВт
- метод стабилизации частоты радиосигнала - PLL (фазовая автоподстройка частоты)
- микрофон
- тип - петличный
- защита от ветра - есть
- тип капсюля - конденсаторный
- диаграмма направленности - круговая
- чувствительность - 3,3 мВ/Па
- диапазон частот - 20÷20000 Гц
- выходное сопротивление - 2,2 кОм
- соотношение сигнал/шум - ˃58 dB
- стандартное напряжение - 2,0÷10,0 В
- длина провода - 1,2 м
- тип разъема - s-jack 3,5мм,
- цвет - черный
- вес с держателем и кабелем - 18 г