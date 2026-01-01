images
images
images
images
images
images
images
GreenBean RadioSystem UHF100 петличная радиосистема беспроводная для видеокамер
Артикул: DAN-2257

Петличная беспроводная радиосистема для видеокамер GreenBean RadioSystem UHF100.

Радиосистема беспроводная идеально подходит для организации звукового канала видеозаписи как в помещении, так и на открытом воздухе.

Описание

Передатчик сигнала с разъемом S-jack превращает проводные микрофоны и микшерные пульты в беспроводные устройства. Портативный передатчик с петличным микрофоном круговой направленности незаметно размещается на одежде. Синхронизация  с приемником производится IR системой одним нажатием кнопки.

Качественный конденсаторный микрофон и система передачи звука True Diversity с двумя разнесенными антеннами приемника, системами автоматической регулировки усиления и шумоподавления обеспечивают превосходное качество записи звука на видеокамеру или камкодер, не требуя дополнительного контроля со стороны оператора.

Дальность надежной передачи сигнала достигает ста метров, а время непрерывной работы зависит от качества применяемых элементов питания и составляет в среднем 8 часов.

Характеристики:

  • приемник
    • вес приемника (с батареями) - 133 г
    • габариты корпуса (без элементов крепления) - 111х62х22 мм
    • крепление приемника - холодный башмак
    • питание - 3 В, батарея АА, 2 шт.
    • разъем выходного сигнала, тип - jack 3.5 мм
    • антенна - разнесенная 1/4-волновая гибкая антенна
    • интерфейсы - IR-порт
    • диапазон радиочастот - 610-629,8 МГц
    • количество фиксированных частотных каналов - 100
    • метод стабилизации частоты радиосигнала - PLL (фазовая автоподстройка частоты)
    • частотный диапазон канала усиления сигнала - 60 Гц…17 кГц
    • неравномерность АЧХ в диапазоне усиления - ˂  +/-3 дБ
    • отношение сигнал/шум - ≥105 дБ
    • коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц - ˂0,5%
    • динамический диапазон - ˃100 дБ
    • чувствительность приемника - -11 дБм (sinad ≥30дБ)
    • дальность приема - 100 м
  • передатчик
    • вес передатчика (с батареями) - 133 г
    • габариты корпуса  (без элементов крепления) - 111х62х22 мм
    • крепление передатчика - на ремень
    • питание - 3 В, батарея АА, 2 шт.
    • время работы (зависит от батарей) - 8 часов
    • разъем микрофона - тип s-jack 3,5 мм
    • антенна - 1/4-волновая гибкая антенна
    • интерфейсы - IR-порт
    • диапазон радиочастот - 610-629,8 МГц
    • девиация частоты передатчика - +/- 48кгц
    • мощность передатчика - 10 мВт
    • метод стабилизации частоты радиосигнала - PLL (фазовая автоподстройка частоты)
  • микрофон 
    • тип - петличный
    • защита от ветра - есть
    • тип капсюля - конденсаторный
    • диаграмма направленности - круговая
    • чувствительность - 3,3 мВ/Па
    • диапазон частот - 20÷20000 Гц
    • выходное сопротивление - 2,2 кОм
    • соотношение сигнал/шум - ˃58 dB
    • стандартное напряжение - 2,0÷10,0 В
    • длина провода - 1,2 м
    • тип разъема - s-jack 3,5мм,
    • цвет - черный
    • вес с держателем и кабелем - 18 г

Комплектация

  • Кейс для хранения.
  • Приемник.
  • Передатчик.
  • Микрофон с проводом 1,2 м с коннектором S-Jack 3.5 мм.
  • Крепление "на ремень" для передатчика.
  • Крепление холодный башмак для приемника.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
Наличие
в наличии 1-3 шт

GreenBean GB-DV 02 – специально разработанный кронштейн, который чаще всего используется в качестве поддержки видео- и DSLR-камер при экшен-съемках. Предназначен для съемки с нижнего угла. Изготовлен из инженерного пластика.

740 ₽
В корзину

Видео

Охота за насекомыми
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Основы съемки замедленного видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера