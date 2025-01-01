images
images
images
images
images
images
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U
Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U

Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U

Boya
Артикул: MTG-1632

Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U. 

Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. BY-V20, разработанная для большинства устройств Android с портами USB-C, представляет собой двухканальную беспроводную систему, которая поставляется с 2 передатчиками и 1 приемником. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.

Описание

Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.

На боковой стороне ресивера серии BY-V. предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.

Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.

Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.

Характеристики:

  • Тип передачи 2,4 ГГц
  • Рисунок тополя Всенаправленная
  • Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
  • Соотношение сигнал/шум 80 дБ
  • Чувствительность — 42 дБ
  • Рабочий диапазон 50 м (без препятствий)
  • Выходная радиочастотная мощность 6 дБм
  • Порт для зарядки USB-C
  • Емкость аккумулятора передатчика 95 мАч
  • Время зарядки передатчика Прибл. 2 часа
  • Время автономной работы передатчика Прибл. 9 часов
  • Вес BY-V1-TX/ BY-V2-TX: 9,5g
          BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 6g
          BY-v10-RX /BY-V20-RX: 6g
  • Размеры BY-V1-TX / BY-V2-TX: 52,22 × 25,23 × 19,75 мм
                 BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 43,92 × 23,5 × 9,3 мм
                 BY-V10-RX/ BY-20-RX: 43,92 × 24,7 × 9,3 мм

Комплектация

  • Передатчик BY-V2-TX ×2
  • Приемник BY-V20-RX ×1
  • Кабель для зарядки USB-C × 2
  • Ветровое стекло из пенопласта ×2

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5421
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя два четырехламповых 100 Вт LED осветителя (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.

-15 %12 290 ₽
10 440 ₽
В корзину

Видео

Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера