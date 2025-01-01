Boya BY-V20 двухканальная сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с U. 

Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.
На боковой стороне ресивера серии BY-V. предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.
Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.
Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.
Характеристики:
- Тип передачи 2,4 ГГц
- Рисунок тополя Всенаправленная
- Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
- Соотношение сигнал/шум 80 дБ
- Чувствительность — 42 дБ
- Рабочий диапазон 50 м (без препятствий)
- Выходная радиочастотная мощность 6 дБм
- Порт для зарядки USB-C
- Емкость аккумулятора передатчика 95 мАч
- Время зарядки передатчика Прибл. 2 часа
- Время автономной работы передатчика Прибл. 9 часов
- Вес BY-V1-TX/ BY-V2-TX: 9,5g
BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 6g
BY-v10-RX /BY-V20-RX: 6g
- Размеры BY-V1-TX / BY-V2-TX: 52,22 × 25,23 × 19,75 мм
BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 43,92 × 23,5 × 9,3 мм
BY-V10-RX/ BY-20-RX: 43,92 × 24,7 × 9,3 мм