Olympus WS-831 цифровой диктофон серебристый
Olympus
Артикул: NVF-6531

Olympus WS-831 – цифровой диктофон серебристый. Базовая модель серии WS имеет множество полезных функций, незаменимых в ежедневной работе.

Описание

Конструкция микрофона рассчитана на низкий уровень шума, а установка микрофонов под углом 90 градусов обеспечивает качественную стереозапись. Низкочастотный фильтр обеспечивает чистый звук записи и отсеивает нежелательные помехи. Функция распознавание речи позволяет легко и удобно управлять воспроизведением аудиофайлов, а функция воспроизведения голоса позволяет прослушивать фрагменты, содержащие речь, автоматически пропуская прочие фрагменты записи. Данные с диктофона легко переносятся на ПК с помощю USB-коннектора, а сам диктофон можно использовать не только для записи аудиофайлов, но и как USB-накопитель.

Характеристики:

  • встроенная память, Гб – 2
  • поддержка карт памяти – sd, sdhc
  • время записи, ч – 493
  • источник питания – 1 x ААА
  • формат записи – wma, mp3
  • индикатор записи – да
  • голосовой фильтр – да
  • подавление шумов – да
  • блокировка кнопок – да
  • разъемы – usb
  • разъем для наушников – 3,5 мм, разъем для микрофона
  • размеры, мм – 101х40,6х15,1
  • вес, г – 54

Ошибка

