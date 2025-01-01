Olympus WS-831 цифровой диктофон серебристый

Описание

Конструкция микрофона рассчитана на низкий уровень шума, а установка микрофонов под углом 90 градусов обеспечивает качественную стереозапись. Низкочастотный фильтр обеспечивает чистый звук записи и отсеивает нежелательные помехи. Функция распознавание речи позволяет легко и удобно управлять воспроизведением аудиофайлов, а функция воспроизведения голоса позволяет прослушивать фрагменты, содержащие речь, автоматически пропуская прочие фрагменты записи. Данные с диктофона легко переносятся на ПК с помощю USB-коннектора, а сам диктофон можно использовать не только для записи аудиофайлов, но и как USB-накопитель.

Характеристики: