Olympus WS-806 цифровой диктофон

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus WS-806 – цифровой компактный диктофон, способный улавливать достаточно большой частотный диапазон воспроизводимого звука.
Управление производится механическими кнопками, дает возможность мгновенного доступ к основным функциям: таким как запись, удаление файла и перемотка.
Объем внутренней памяти составляет 4 ГБ, при желании можно увеличить ее объем при помощи карточки формата microSD. Диктофон может быть подключен на прямую к ПК и для этого не понадобится кабель, так как устройство имеет встроенный USB-штекер. Для удобства проведения записи предусмотрена ножка, за счет которой можно установить диктофон на поверхности стола. Есть возможность подключения наушников и внешнего микрофона.
Диктофон Olympus WS-806 питается от двух батареек формата ААА и может проработать до 110 часов. На LED-дисплее отображается количество оставшегося заряда и оставшееся времени записи.
Фантастическое качество записи в формате WMA в режиме SHQ обеспечивает небольшой микрофон T-тип Olympus ME-51 Stereo. Уровень записи для правого и левого каналов отображается на ЖК-дисплее диктофона.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов