Olympus WS-806 цифровой диктофон
Olympus WS-806 – цифровой компактный диктофон, способный улавливать достаточно большой частотный диапазон воспроизводимого звука.

Управление производится механическими кнопками, дает возможность мгновенного доступ к основным функциям: таким как запись, удаление файла и перемотка.

Описание

Объем внутренней памяти составляет 4 ГБ, при желании можно увеличить ее объем при помощи карточки формата microSD. Диктофон может быть подключен на прямую к ПК и для этого не понадобится кабель, так как устройство имеет встроенный USB-штекер. Для удобства проведения записи предусмотрена ножка, за счет которой можно установить диктофон на поверхности стола. Есть возможность подключения наушников и внешнего микрофона.

Диктофон Olympus WS-806 питается от двух батареек формата ААА и может проработать до 110 часов. На LED-дисплее отображается количество оставшегося заряда и оставшееся времени записи.

Фантастическое качество записи в формате WMA в режиме SHQ обеспечивает небольшой микрофон T-тип Olympus ME-51 Stereo. Уровень записи для правого и левого каналов отображается на ЖК-дисплее диктофона.

Характеристики:

  • сменные карты памяти – да
  • подключение к ПК – да
  • память, Гб – 4
  • формат записи – mp3 / pcm / wma
  • продолжительность записи, ч – 1040
  • поддержка карт памяти –  microsd/microsdhc
  • подключение к ПК – usb
  • частотные характеристики – 40 гц–20 кгц
  • источник питания – аккумулятор 2 x ААА
  • размеры, мм – 111,5x39x18
  • вес, г – 77

