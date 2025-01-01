Olympus WS-806 цифровой диктофон

Описание

Объем внутренней памяти составляет 4 ГБ, при желании можно увеличить ее объем при помощи карточки формата microSD. Диктофон может быть подключен на прямую к ПК и для этого не понадобится кабель, так как устройство имеет встроенный USB-штекер. Для удобства проведения записи предусмотрена ножка, за счет которой можно установить диктофон на поверхности стола. Есть возможность подключения наушников и внешнего микрофона.

Диктофон Olympus WS-806 питается от двух батареек формата ААА и может проработать до 110 часов. На LED-дисплее отображается количество оставшегося заряда и оставшееся времени записи.

Фантастическое качество записи в формате WMA в режиме SHQ обеспечивает небольшой микрофон T-тип Olympus ME-51 Stereo. Уровень записи для правого и левого каналов отображается на ЖК-дисплее диктофона.

Характеристики: