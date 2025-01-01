images
images
images
Olympus VP-10 White 4Gb цифровой диктофон белый
Olympus VP-10 White 4Gb цифровой диктофон белый
Olympus VP-10 White 4Gb цифровой диктофон белый

Olympus VP-10 White 4Gb цифровой диктофон белый

Olympus
Артикул: NVF-6529

Olympus VP-10 White 4Gb – цифровой диктофон нового поколения для записи звука. При достаточно скромном дизайне модель является продвинутым аудиорекордером, с помощью которого можно произвести запись звука высочайшего качества. Цвет – белый.

Описание

Диктофон снабжен двумя разнонаправленными шумоподавляющими микрофонами, заключенными в компактный корпус. Управлять диктофоном можно вслепую, просто подвинув скользящий вниз переключатель REC – устройство мгновенно начинает запись. Выключатель расположен на верхней части рекордера, что удобно при записи из кармана рубашки. Благодаря встроенному разъему USB диктофон можно подключить к ПК для передачи данных.

Характеристики:

  • mp3-плеер – да
  • подключение к ПК – да
  • шумоподавление – да
  • активация голосом – да
  • память, Гб – 4
  • формат записи – mp3 / pcm / wma
  • поддержка карт памяти – нет
  • подключение к ПК – usb
  • размеры, мм – 17х130х17
  • вес, г – 37,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера