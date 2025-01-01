Olympus VP-10 White 4Gb цифровой диктофон белый

Москва
Olympus VP-10 White 4Gb – цифровой диктофон нового поколения для записи звука. При достаточно скромном дизайне модель является продвинутым аудиорекордером, с помощью которого можно произвести запись звука высочайшего качества. Цвет – белый.
Диктофон снабжен двумя разнонаправленными шумоподавляющими микрофонами, заключенными в компактный корпус. Управлять диктофоном можно вслепую, просто подвинув скользящий вниз переключатель REC – устройство мгновенно начинает запись. Выключатель расположен на верхней части рекордера, что удобно при записи из кармана рубашки. Благодаря встроенному разъему USB диктофон можно подключить к ПК для передачи данных.
