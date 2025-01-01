images
Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон
Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон
Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон
Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон
Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон

Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон

Olympus
Артикул: NVF-6527

Olympus VN-765 non PC – цифровой диктофон, оснащенный высокочувствительным микрофоном, способным улавливать даже наиболее слабые звуки. Производит запись в форматах WMA, WAV и MP3, позволяя выбирать формат, идеально подходящий для конкретных условий.

Описание

Функция выбора сцены поможет быстро установить оптимальные настройки, улучшив детализацию аудио и устранив помехи. Посторонние шумы, ухудшающие качество записи, отсекаются встроенным низкочастотным фильтром. Большой дисплей с удобным графическим интерфейсом позволяет устанавливать требуемые параметры за считанные секунды. Для новичков идеальным вариантом будет упрощенный режим с уменьшенным количеством пунктов меню и большим шрифтом.

Диктофон имеет функцию голосовой активации, которая помогает начать запись точно в нужный момент, не допустив потери важной информации, а индексация файлов значительно ускоряет поиск нужных фрагментов записи.

Устройство достаточно автономно. Емкости аккумулятора хватает на 86 часов непрерывной записи или на 57 часов воспроизведения звука через наушники. Встроенная память объемом 4 Гб позволяет сохранять до 400 часов качественных аудиозаписей.

Характеристики:

  • формат записи – mp3
  • встроенный динамик – да
  • подключение внешнего микрофона – да
  • встроенная память, Гб – 4
  • тип аккумулятора – ААА совместимый
  • кол-во элементов – 2
  • размер, мм – 104х37х19,1

С этим товаром покупают

Boya BY-M4C профессиональный кардиоидный петличный микрофон
Арт. NVF-8148
Boya BY-M4C профессиональный кардиоидный петличный микрофон
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Boya BY-M4C – профессиональный кардиоидный петличный микрофон с широким углом захвата звука, в то же время имеющий более эффективную фильтрацию лишних шумов. Длина кабеля - 2,2 м.

5 140 ₽
В корзину
Shesha BW-1640 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х4
Арт. NVF-8180
Shesha BW-1640 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х4
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 1,6х4. Вес - 4,2 кг.

8 780 ₽
В корзину

Видео

Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
