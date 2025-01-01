Boya BY-M4C – профессиональный кардиоидный петличный микрофон с широким углом захвата звука, в то же время имеющий более эффективную фильтрацию лишних шумов. Длина кабеля - 2,2 м.
Olympus VN-765 non PC – цифровой диктофон, оснащенный высокочувствительным микрофоном, способным улавливать даже наиболее слабые звуки. Производит запись в форматах WMA, WAV и MP3, позволяя выбирать формат, идеально подходящий для конкретных условий.
Функция выбора сцены поможет быстро установить оптимальные настройки, улучшив детализацию аудио и устранив помехи. Посторонние шумы, ухудшающие качество записи, отсекаются встроенным низкочастотным фильтром. Большой дисплей с удобным графическим интерфейсом позволяет устанавливать требуемые параметры за считанные секунды. Для новичков идеальным вариантом будет упрощенный режим с уменьшенным количеством пунктов меню и большим шрифтом.
Диктофон имеет функцию голосовой активации, которая помогает начать запись точно в нужный момент, не допустив потери важной информации, а индексация файлов значительно ускоряет поиск нужных фрагментов записи.
Устройство достаточно автономно. Емкости аккумулятора хватает на 86 часов непрерывной записи или на 57 часов воспроизведения звука через наушники. Встроенная память объемом 4 Гб позволяет сохранять до 400 часов качественных аудиозаписей.
Характеристики:
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х4. Вес - 4,2 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов