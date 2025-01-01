Olympus VN-765 non PC цифровой диктофон

Описание

Функция выбора сцены поможет быстро установить оптимальные настройки, улучшив детализацию аудио и устранив помехи. Посторонние шумы, ухудшающие качество записи, отсекаются встроенным низкочастотным фильтром. Большой дисплей с удобным графическим интерфейсом позволяет устанавливать требуемые параметры за считанные секунды. Для новичков идеальным вариантом будет упрощенный режим с уменьшенным количеством пунктов меню и большим шрифтом.

Диктофон имеет функцию голосовой активации, которая помогает начать запись точно в нужный момент, не допустив потери важной информации, а индексация файлов значительно ускоряет поиск нужных фрагментов записи.

Устройство достаточно автономно. Емкости аккумулятора хватает на 86 часов непрерывной записи или на 57 часов воспроизведения звука через наушники. Встроенная память объемом 4 Гб позволяет сохранять до 400 часов качественных аудиозаписей.

Характеристики: