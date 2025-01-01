images
images
images
Olympus VN-731PC цифровой диктофон серый
Olympus VN-731PC цифровой диктофон серый
Olympus VN-731PC цифровой диктофон серый

Olympus VN-731PC цифровой диктофон серый

Olympus
Артикул: NVF-6526

Olympus VN-731PC – простой, но многофункциональный цифровой диктофон. Модель оснащена микрофоном с низким уровнем шума, встроенной подставкой и возможностью выбора сцены.

Описание

Особенностью модели является ее простота. Даже начинающий пользователь сможет легко работать с этим диктофоном, благодаря двум режимам отображения данных на дисплее. В простом режиме на дисплей крупным шрифтом выводится только необходимая информация, а пункты меню ограниченны наиболее часто используемыми функциями. Для профессионалов предлагается полный набор функций меню в стандартном режиме. 

Характеристики:

  • встроенная память, Гб – 2
  • время записи, ч – 70
  • источник питания – 2 батареи ААА
  • формат записи – wma
  • режимы записи – wma hq / 70 - 13000 гц lp / 70 - 3000 гц
  • дополнительные возможности – динамик, воспроизведение по частям, блокировка кнопок
  • разъемы – usb, разъем для наушников 3,5 мм, разъем для микрофона
  • размеры, мм – 108х39х16,8
  • вес, г – 71

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как сделать фон нескучным
Как сделать фон нескучным
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера