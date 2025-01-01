Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus VN-425PC – цифровой диктофон, оборудован всенаправленным микрофоном большого диаметра с функцией шумоподавления.
Благодаря системе шумоподавления можно получить максимально качественную запись, что делает диктофон Olympus VN-425PC идеальным инструментом для диктовки. Даже новичок легко разберется с управлением диктофона. Простой режим отображает только основную информацию крупным шрифтом и ограничивает варианты меню для часто используемых функций. Для продвинутых пользователей, полная функциональность пунктов меню доступно в обычном режиме.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов