Olympus VN-425PC цифровой диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6525

Olympus VN-425PC – цифровой диктофон, оборудован всенаправленным микрофоном большого диаметра с функцией шумоподавления.

Описание

Благодаря системе шумоподавления можно получить максимально качественную запись, что делает диктофон Olympus VN-425PC идеальным инструментом для диктовки. Даже новичок легко разберется с управлением диктофона. Простой режим отображает только основную информацию крупным шрифтом и ограничивает варианты меню для часто используемых функций. Для продвинутых пользователей, полная функциональность пунктов меню доступно в обычном режиме.

Характеристики:

  • тип записи – моно
  • встроенная память, Гб – 4
  • слот расширения памяти – нет
  • формат записи – mp3
  • многоканальная запись – нет
  • разъем для выносного микрофона – есть
  • активация голосом – есть
  • встроенный динамик – есть
  • разьем для наушников – есть
  • подключение к пк встроенный – usb-штекер
  • время автономной работы, ч – 15-25
  • цвет – черный
  • габариты, мм – 111,5x39x18
  • вес, г – 71

