Olympus VN-425PC цифровой диктофон

Описание

Благодаря системе шумоподавления можно получить максимально качественную запись, что делает диктофон Olympus VN-425PC идеальным инструментом для диктовки. Даже новичок легко разберется с управлением диктофона. Простой режим отображает только основную информацию крупным шрифтом и ограничивает варианты меню для часто используемых функций. Для продвинутых пользователей, полная функциональность пунктов меню доступно в обычном режиме.

Характеристики: