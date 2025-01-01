Артикул: NVF-6519

Olympus LS-100 PCM – линейный диктофон с уникальным набором функций и отличным качеством звука. Подходит как для любительского, так и для профессионального использования. Высококачественные направленные микрофоны обеспечивают уровень записи 140 дБ, а схема усилителя оптимизирована для максимально реалистичной записи звука. Добиться великолепного соотношения сигнал/шум помогают стереомикрофоны, расположенные под углом 90 град. Они стали еще лучше, благодаря использованию низкочастотного фильтра, устраняющего посторонние шумы, и возможности регулировки чувствительности.