Olympus LS-100 PCM линейный диктофон
Olympus
Артикул: NVF-6519

Olympus LS-100 PCM – линейный диктофон с уникальным набором функций и отличным качеством звука. Подходит как для любительского, так и для профессионального использования. Высококачественные направленные микрофоны обеспечивают уровень записи 140 дБ, а схема усилителя оптимизирована для максимально реалистичной записи звука. Добиться великолепного соотношения сигнал/шум помогают стереомикрофоны, расположенные под углом 90 град. Они стали еще лучше, благодаря использованию низкочастотного фильтра, устраняющего посторонние шумы, и возможности регулировки чувствительности.

Описание

Кроме формата линейный РСМ (24 бита / 96 кГц) диктофон поддерживает формат Broadcast Wave (BWF) и работу с несколькими треками, что дает профессионалам возможность записывать и редактировать звук из нескольких источников с максимальной гибкостью.

Характеристики:

  • цвет – черный
  • материал корпуса – металл
  • резьба для штатива – да
  • карты памяти – sd/sdhc/sdxc
  • внутренняя память, Гб – 4
  • подсветка дисплея – да
  • блокировка – да
  • автозапись – голосовая синхронизация, предварительная запись
  • запись индексов – до 99 в файл
  • формат воспроизведения – pcm (wav) / mp3
  • копирование между каталогами – да
  • разделение файла – да
  • перенос файлов – да
  • замена файла – да
  • дистанционное управление – да
  • голосовые подсказки – да
  • элементы питания – литиевый аккумулятор (li-50b)
  • габариты, мм – 70x159x33.5
  • вес, г – 280

 

