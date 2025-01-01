Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Olympus LS-100 PCM – линейный диктофон с уникальным набором функций и отличным качеством звука. Подходит как для любительского, так и для профессионального использования. Высококачественные направленные микрофоны обеспечивают уровень записи 140 дБ, а схема усилителя оптимизирована для максимально реалистичной записи звука. Добиться великолепного соотношения сигнал/шум помогают стереомикрофоны, расположенные под углом 90 град. Они стали еще лучше, благодаря использованию низкочастотного фильтра, устраняющего посторонние шумы, и возможности регулировки чувствительности.
Кроме формата линейный РСМ (24 бита / 96 кГц) диктофон поддерживает формат Broadcast Wave (BWF) и работу с несколькими треками, что дает профессионалам возможность записывать и редактировать звук из нескольких источников с максимальной гибкостью.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов