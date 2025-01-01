Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-VM300PS – стереомикрофон вещательного качества, разработанный специально для работы с DSLR-камерами, видеокамерами и портативными диктофонами. Микрофон оборудован двумя 1/2" конденсаторными капсюлями, расположенными в L/R направлении, что обеспечивает стереозапись высочайшего класса, с одновременным эффективным отсечением звука от источников, находящихся сзади.
Достаточно компактный конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR-камерах, цифровых рекордерах и камкордерах. Микрофон оснащен креплением с возможностью установки в горячий башмак камеры. Для питания используется батарея 9В. При наличии частотного диапазона 30Гц-20кГц микрофон оборудован также фильтром низкой частоты 80 Гц, который позволяет исключить низкочастотный шум от кондиционеров или автомобильного трафика. Корпус микрофона выполнен из алюминиевого сплава и может использоваться в самых неблагоприятных условиях.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter