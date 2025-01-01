images
Boya BY-VM300PS стереомикрофон вещательного качества
Boya BY-VM300PS – стереомикрофон вещательного качества, разработанный специально для работы с DSLR-камерами, видеокамерами и портативными диктофонами. Микрофон оборудован двумя 1/2" конденсаторными капсюлями, расположенными в L/R направлении, что обеспечивает стереозапись высочайшего класса, с одновременным эффективным отсечением звука от источников, находящихся сзади.

Описание

Достаточно компактный конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR-камерах, цифровых рекордерах и камкордерах. Микрофон оснащен креплением с возможностью установки в горячий башмак камеры. Для питания используется батарея 9В. При наличии частотного диапазона 30Гц-20кГц микрофон оборудован также фильтром низкой частоты 80 Гц, который позволяет исключить низкочастотный шум от кондиционеров или автомобильного трафика. Корпус микрофона выполнен из алюминиевого сплава и может использоваться в самых неблагоприятных условиях.

Характеристики:

  • диапазон частот – 30 Гц – 20000 Гц
  • чувствительность – 33 дБ 
  • соотношение шум-сигнал, дБ – 76
  • направленность – кардиоида
  • подключение – 3,5 мм мини-штекер 
  • габариты, мм – 165х78х60
  • вес, г – 191

Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
