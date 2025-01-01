Boya BY-VM300PS стереомикрофон вещательного качества

Описание

Достаточно компактный конденсаторный микрофон с диаграммой направленности X/Y. Микрофон разработан для использования на DSLR-камерах, цифровых рекордерах и камкордерах. Микрофон оснащен креплением с возможностью установки в горячий башмак камеры. Для питания используется батарея 9В. При наличии частотного диапазона 30Гц-20кГц микрофон оборудован также фильтром низкой частоты 80 Гц, который позволяет исключить низкочастотный шум от кондиционеров или автомобильного трафика. Корпус микрофона выполнен из алюминиевого сплава и может использоваться в самых неблагоприятных условиях.

Характеристики: