Артикул: NVF-6513

Olympus ME-12 – микрофон с функцией подавления шума. Устраняет посторонние шумы, что значительно повышает точность транскрипции при использовании ПО для распознавания речи. Совместим со всеми цифровыми диктофонами, в которых используется формат DSS.