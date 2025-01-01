Boya BY-LM10 петличный микрофон для iPhone/iPad

Описание

Всенаправленный петличный микрофон для использования с линейкой продуктов Apple, а именно iPhone, iPad, iPod Touch. По заявлениям производителя микрофон также может работать со смартфонами и планшетами на базе Android.

Этот высококачественный микрофон конденсаторного типа можно использовать для записи интервью, лекций, семинаров. Устройство характеризуется простотой в использовании и низким уровнем тактильных шумов.

Микрофон оснащен стандартным 3,5мм штекером со шнуром, позволяющим оператору или звукорежиссеру вести запись на достаточное расстояние от объекта съемки.

Характеристики: