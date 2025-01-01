Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-LM10 – петличный микрофон для iPhone/iPad. Частотный диапазон, 35 Гц ~ 18 кГц, сигнал/шум, дБ 74. Стандартный аудио-разъем 3,5мм (jack).
Всенаправленный петличный микрофон для использования с линейкой продуктов Apple, а именно iPhone, iPad, iPod Touch. По заявлениям производителя микрофон также может работать со смартфонами и планшетами на базе Android.
Этот высококачественный микрофон конденсаторного типа можно использовать для записи интервью, лекций, семинаров. Устройство характеризуется простотой в использовании и низким уровнем тактильных шумов.
Микрофон оснащен стандартным 3,5мм штекером со шнуром, позволяющим оператору или звукорежиссеру вести запись на достаточное расстояние от объекта съемки.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.
Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)
Удлинительный кабель Fotokvant MAC-11 предназначен для петличного микрофона.
Папа–мама 3,5 мм. Длина – 5 м
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen