Boya BY-LM10 петличный микрофон для iPhone/iPad
Boya
Артикул: NVF-6408

Boya BY-LM10 – петличный микрофон для iPhone/iPad. Частотный диапазон, 35 Гц ~ 18 кГц, сигнал/шум, дБ 74. Стандартный аудио-разъем 3,5мм (jack).

Описание

Всенаправленный петличный микрофон для использования с линейкой продуктов Apple, а именно iPhone, iPad, iPod Touch. По заявлениям производителя микрофон также может работать со смартфонами и планшетами на базе Android.

Этот высококачественный микрофон конденсаторного типа можно использовать для записи интервью, лекций, семинаров. Устройство характеризуется простотой в использовании и низким уровнем тактильных шумов.

Микрофон оснащен стандартным 3,5мм штекером со шнуром, позволяющим оператору или звукорежиссеру вести запись на достаточное расстояние от объекта съемки.

Характеристики:

  • диапазон частот – 35 Гц – 18 кГц
  • чувствительность – 30дБ + / - 3дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
  • соотношение шум-сигнал, дБ – > 75 SPL
  • габариты, мм – 18х8,3х8,3
  • длина шнура, м – 1,2
  • вес микрофона, г – 17

Видео

LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Амира Фриц
Амира Фриц
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
