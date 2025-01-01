Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Boya BY-GM10 – внешний петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3. Позволяет записывать источники слабых звуковых сигналов. Создаваемые ветром помехи, глушит специальная насадка. Великолепно справляется с записью качественного звука для видеороликов.
Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.
Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.
