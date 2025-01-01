Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3

Арт. NVF-9003

Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.

Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.