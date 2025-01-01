images
images
images
images
images
images
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3
Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3

Boya BY-GM10 петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3

Boya
Артикул: NVF-6606

Boya BY-GM10 – внешний петличный микрофон для GoPro HERO4/3+/3. Позволяет записывать источники слабых звуковых сигналов. Создаваемые ветром помехи, глушит специальная насадка. Великолепно справляется с записью качественного звука для видеороликов.

Описание

Характеристики:

  • тип – конденсаторный
  • частотный диапазон – 35hz ~ 20khz
  • signal/noise – 80db spl
  • sensitivity – -24db +/-3db / 0db=1v/pa, 1khz
  • длина кабеля, м – 2,8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Арт. NVF-2327
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.

1 150 ₽
В корзину
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Арт. NVF-9003
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.

Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.

1 460 ₽
В корзину

Видео

Родни Смит
Родни Смит
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера