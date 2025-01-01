images
WALTHER KV060B N.Lifestyle пластиковая черная фоторамка 50x60
Walther
Артикул: OLE-2074

Черная фоторамка размером 50 х 60 см c пластиковым прямоугольным, слегка закругленным профилем. Размер профиля: 9,8ммx16,5мм. Рамка оснащена шлифованным стеклом, имеет маркированную вставную подложку. Задняя сторона рамки сделана из МДФ. Используются прочные и простые в использовании поворотные замки. Приспособление для подвешивания - специальные крепления с зубчиками.

